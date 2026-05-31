张达伦罕揭与黎芷珊「姊弟恋」9年情断真相 妻儿移居澳洲陷抑郁再受面瘫折磨

张达伦入行逾20年，代表作有《爱．回家》的「严谨」，但多被称呼为「黎芷珊前男友」。张达伦面对外界赋予的标签，显得相当坦然。近日张达伦接受传媒访问时，回顾多年的演艺生涯与人生起跌，大方提及旧爱黎芷珊，以及妻儿，还有面对恶疾的心理转变。

张达伦谈旧爱与现任

当年25岁的张达伦，与年长12年的黎芷珊谱出姊弟恋，面对女方较高的知名度，张达伦坦言从未感到压力，二人拍拖长达9年，张达伦更默默协助黎芷珊制作攀上事业高峰的节目《最佳男主角》。但张达伦因渴望组织家庭，踩中黎芷珊不结婚生育的底线，二人最终和平分手。

黎芷珊升华为知己

张达伦指自己面对感情好简单，爱就爱，又不会去「沙沙滚」，但与黎芷珊分手后，张达伦开玩笑称，二人决定分手的一刻，就是黎芷珊最成功的时间，未知自己是否克住对方。现在黎芷珊与他关系已升华为知己，有如家人一样，每年会参加张达伦的儿子生日会，又会跟张达伦一家三口去旅行。

张达伦指黎芷珊是其生命之中，遇到要感恩的人，因事无大小，不论是对方的事，除太太之外，便会跟黎芷珊细说。张达伦视黎芷珊如知己，又清楚其性格，大家互相信任可以分享，亦肯定不会害自己。

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提到太太陈凤玲（Kimmy）曾经历婚姻并育有一女，张达伦展现大度一面，认为如果是一个男人，就更加要爱护对方的女儿。张达伦给予太太100%的安全感，将全数收入交由太太掌管。为了9岁的儿子有更好的教育环境，张达伦太太带同囝囝移居澳洲。

张达伦走过健康死荫幽谷

但张达伦与妻儿分隔两地，加上当时正接拍沉重的情绪病律师角色，张达伦一度陷入抑郁与惊恐的边缘，幸好最终透过向心理医生求助及药物治疗，成功走出阴霾。只是张达伦的健康问题频频出事，先患上被形容为「痛到想撞墙」的三叉神经痛，之后又突发性面瘫，睡醒后发现面部无法动弹，甚至连喝水都会从嘴角流出，只能依靠饮管进食。

张达伦三叉神经痛与面瘫

张达伦为了治病尝尽中西医，甚至因为服食类固醇而面容浮肿。每星期四次的针灸治疗，让张达伦耗尽微薄的积蓄。虽然至今面部肌肉仍未能百分百完全控制，但张达伦豁达地面对，笑称好彩自己只是配角，如果有重头戏时突然面瘫，经历一定更难受。

张达伦从「死茄喱啡」转战大银幕

张达伦25岁加入TVB艺员训练班，首三个月只得3,000元车马费，初出道时拍摄《争分夺秒》，更因过度紧张而一句对白NG了30次。在漫长的绿叶岁月里，张达伦曾无数次饰演「女主角的前度」，自信心被消磨殆尽，更曾因行车路线问题遭的士司机爆粗辱骂为「死茄哩啡」。

直到张达伦在低谷中遇到伯乐监制戚其义的提拔，以及高层曾励珍（珍姐）的挽留，最终凭《爱．回家》中「严谨」一角成功入屋。张达伦效力TVB长达18年，惊觉自己需要新的冲击，毅然决定离巢，进军电影圈。

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