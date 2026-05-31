「哈佛小甜甜」任葆琳近照曝光 结伴陈淑兰游西安 身形圆润惊现「幸福肥」

近日艺人梁思浩在其社交平台分享了一则帖文，感叹与好友欧阳妙芝及任葆琳的缘分。原来早在1997年，梁思浩主持TVB经典《城市追击》时，曾负责介绍当届的香港小姐佳丽，当中就包括了欧阳妙芝和任葆琳，至今彼此还有联系。他在帖文写道：「能成为好朋友，总带点缘分，29年前的缘分」，并分享了任葆琳的照片，勾起网民集体回忆。

任葆琳近照外貌幸福富泰

任葆琳淡出幕前后，生活过得相当低调，但仍有跟圈中人联络，在上月底，任葆琳的好友陈淑兰在社交平台，分享了一系列旅行照，原来二人结伴同游西安，享受了一趟写意的闺密之旅。照片中，二人心情大好，戴著趣怪的古装头饰颈枕，对著镜头开怀大笑，尽显童心未泯。而在西安大雁塔等名胜古迹前，她们也留下了不少合照。不过，最引人注目的，莫过于任葆琳的近况。相较于选美时的纤瘦身形，如今的她明显变得圆润饱满，脸颊丰腴，流露出幸福的「富泰」之气。虽然岁月留下了痕迹，但她与兰子之间真挚的笑容，也感染了不少网民，纷纷表示羡慕她们轻松自在的状态。

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任葆琳曾在多出电影客串星运平平

任葆琳的人生履历，远比大众想像的更为丰富。出身于哈佛大学的她，有「哈佛小甜甜」之称。1997年参选香港小姐时，凭借出众的气质与高学历背景，成功入围前五强。赛后她随即投身大银幕，1998年参演了经典电影《玻璃之城》，随后更陆续出演了《东京攻略》、《玉女添丁》、《常在我心》、《黑白道》及《蝴蝶》等多部电影。性格直率的她，更曾在2001年公开评论香港小姐选举应重视选手修养，尽显学霸的独立思考与敢言本色。

任葆琳息影从商曾当区议员

在演艺圈发展一段时间后，任葆琳毅然投身商界，2007年不仅成为了餐厅老板娘，更计划赴日进修充实自己。随后，她又拓展了高尔夫球及清酒等生意，展现出极强的商业头脑。更令人敬佩的是她勇于挑战，她曾以独立候选人身分，参选并成功当选南区区议会（香港仔选区）区议员，认真务实地为社会工作，从五光十色的娱乐圈到商界女强人，近年则过上四处旅行的写意生活。

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