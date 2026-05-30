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钟培生双喜临门？庄雅婷粉红松身衫「肚凸凸」贺奶奶生日难掩孕味 逾2万呎巨型卡牌基地7月开幕落铺打点

影视圈
更新时间：20:10 2026-05-30 HKT
发布时间：20:10 2026-05-30 HKT

「百亿富三代」钟培生（Derek）在今年3月在无预警情况下，宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功，钟培生在其浅水湾钟家大宅以「电影级规格」打造《进击的巨人》场景的求婚仪式，迅即在网上疯传，甚至一度成热话。庄雅婷与钟培生婚后孕味浓，不过夫妇二人未有公布好消息。

庄雅婷腰肢圆润松身打扮难掩孕味

钟培生曾明言期待做爸爸：「我想有很多小朋友，我想生5子1女，可以组队打机！」日前钟培生为妈妈庆祝生日，有「港姐画家」之称的朱洁仪晚有份出席，事后大晒庆祝相片，穿上粉红色的恤衫配长裤现身的庄雅婷腰肢圆润，松身打扮难掩孕味极浓的腹部。

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钟培生开设全球最大卡牌基地

人称「香港电竞之父」的钟培生婚后搞作多多，最近宣布在尖沙咀开设占地2.2万呎、号称是全球最大卡牌基地「HKTCG」，钟培生表示目前在试业阶段，并于7月4日正式开幕，连日来钟培生不单亲自落铺打点，又会在社交平台拍片介绍「基地」的内貌，他透露目前手上已经拥有39,600张Pokemon卡，全部都是获得专业评级认证的「PSA 10」最高级别珍藏，钟培生更预告接下来还会有另外25,000张卡牌陆续送达，同时亦有拍片或留言回应网民意见，钟妈妈亦有落场帮手。

庄雅婷对老公钟培生照顾有加

老婆庄雅婷对老公照顾有加，亲自炮制爱心餐，钟培生大晒老婆为他整的鱼翅捞饭，兼大嗌多谢老婆。不过即使工作几忙，出名孝顺的钟培生亦有为妈咪庆生，邀请妈妈与几位好友食饭，其中一位是1989年香港小姐亚军朱洁仪，庆祝过后在网上分享照片，看到钟培生紧拥老婆，非常恩爱，庄雅婷穿上粉红色的恤衫配长裤的松身打扮，仍可见腹部隆隆。

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