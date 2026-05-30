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邓颖芝《苦情人》MV首播见证歌迷成家立室 失版权文件昔日作品难上架

影视圈
更新时间：18:15 2026-05-30 HKT
发布时间：18:15 2026-05-30 HKT

歌手邓颖芝（Vangie）今日（30日）现身《苦情人》MV首播音乐会，吸引约200位粉丝捧场，邓颖芝认得出不少歌迷，看见大家已成家立室，带埋下一代前来支持，份外感动。Vangie在《苦情人》推出超过20年后，终于拍成MV。

邓颖芝连唱12首歌

Vangie即场演唱《苦情人》、《以前的我们》及新歌《瞬间看地球》，翻唱多达12首歌曲。她受访时表示，去年收到制作公司邀请在《苦情人》20周年拍摄MV，直言惊喜：「投资超过6位数，成本包括请演员、制作团队同歌曲版权。我一直好遗憾首歌冇MV，梦想终于达成！」邓颖芝圈外男友Chris Tang是日全程在观众群中支持。对于男友未有饰演MV男主角，Vangie笑指：「当时同佢未一齐，仲系朋友。佢一直都好好，非常鼓励我。」

邓颖芝版权问题未解决

Vangie透露当年推出《苦情人》时，「觉得唔够其他作品好听，唔系太喜欢，冇派台。」惟多年来成为乐迷最熟悉的歌曲，她多次在香港、内地演唱，「渐渐改观，变成自己钟情嘅作品。」Vangie昔日作品至今尚未上线各大音乐串流，她解释全因版权问题未解决：「同以前经纪公司冇咗合作，好多版权文件都揾唔返，处理咗10年8年都未解决。」

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