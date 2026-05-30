李家鼎走出争产风波成功增磅 最新车内单眼举V相证面色红润 双颊回肉精神奕奕

自李家鼎（鼎爷）前妻施明离世后，一对儿子李泳汉（大孖）与李泳豪（细孖）由不和爆发至争产风波，李家家事屡屡被推上风口浪尖，沦为茶余饭后话题。备受家事困扰的李家鼎，心理与生理均承受巨大压力，体重暴跌至仅剩120磅，健康状况一度令人担心。

李家鼎身体情况终于稳定下来

幸好经过李泳豪和太太林妤谦（Agnes）的悉心治疗，李家鼎情况终于稳定下来，神隐一个月终于出关与儿子叹茶，李泳豪曾拍片表示本来老窦想亲身感谢外界的关心和交代近况：「佢想要一个好啲嘅状态出嚟同大家见面，所以畀佢老人家休息多阵先。」昨日李泳豪再贴李家鼎近照报平安。

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李家鼎面色明显有好转双颊长回少少肉

昨日（29日）李泳豪再IG时动态贴上李家鼎的最新照片，相中所见，李家鼎在车内扣上安全带并摆出V字手势，他的面色明显有好转，双颊比起消瘦凹陷的时候明显长回少少肉，总算令人放下心头大石。因处境剧《爱．回家之开心速递》将于7月迎来大结局，李泳豪为开拓新出路曾预告会投放更多心力经营个人YouTube频道，他还称待李家鼎身体状况更好时，将会邀请他一同出镜，无论是煮餸、买餸，还是听鼎爷讲古，都会拍片分享，不过在分享父子日常生活前夕，李泳豪曾贴上与台湾老婆Agnes的日常生活影片。

李泳豪分享夫妻间的甜蜜互动闪盲网民

片中李泳豪驾车载着老婆外出用餐，虽然Agnes因害羞不想上镜，但在老公的鼓励下，依然温柔「献声」，分享对台湾美食「粢饭」的情意结。Agnes在片中解释，粢饭在台湾被称为「本丸」，是她童年时与爷爷嫲嫲的回忆。有趣的是，当Agnes尝试用广东话分享食评时，因发音不标准，被李泳豪温柔取笑：「小心一点，你说甚么？」夫妻间的甜蜜互动「闪盲」一众网民。李泳豪更在旁大赞老婆厨艺了得，笑言将来要请老婆亲自出镜分享烹饪心得，不少网民大赞Agnes说话温柔，贤淑有礼，留言表示：「李太咁贤淑又本事，我相信施明绝对不会嫌弃这个新抱」。

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