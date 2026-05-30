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魏蒨妤杀入《福布斯》精英榜 曾激咀姜涛惹热议 柯震东绯闻女友叶舒华入围 王一博入选实至名归

影视圈
更新时间：15:14 2026-05-30 HKT
发布时间：15:14 2026-05-30 HKT

《福布斯》（Forbes）日前公布2026年「亚洲30位30岁以下精英榜」（Forbes 30 Under 30 Asia 2026），除了有多位演艺界人士入选之外，当中更有不少华裔艺人。

叶舒华、王一博上榜

例如入选者中包括韩国人气女团i-dle，而队中2位人气成员宋雨琦、叶舒华分别来自内地和台湾。作为偶像女团成员，二人不但音乐事业表现亮眼，且同样掌握雄厚的时尚资源，入选精英榜亦实至名归。此外，内地顶流男星王一博，将与蔡依林争夺金曲奖歌后的内地新生代小天后单依纯亦顺利打入精英榜。至于香港代表，有年仅22岁已成功打入荷里活的女星魏蒨妤（Isabella Wei）。

BTS师弟男团CORTIS入围

魏蒨妤Isabella在香港出生，从小接受舞蹈训练。现已定居于伦敦的她于2022年参演Netflix剧集《1899》出道，并于2024年参演话题电影《乌鸦：重生》，最终凭今年年初热播的Netflix人气剧《柏捷顿家族：名门韵事》第4季之活泼少女角色Posy Li而打响知名度。Isabella亦曾演出MIRROR人气成员姜涛的MV《黑月》，当时她在MV中与姜涛热吻的场面亦引来粉丝热议。而BTS师弟男团CORTIS、JYP力捧女团NMIXX，以及去年曾与BTS成员V传绯闻的知名舞者Leejung都成功上榜。

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