《九品芝麻官》李公公刘洵辞世享年87岁 罗家英发长文哀悼曝光晚年身体状况

京剧兼粤剧名宿刘洵曾参演《九品芝麻官》、《笑傲江湖》等多部经典电影，今晨（30日）传出离世消息，享年87岁。罗家英今日凌晨在微博发文，透露刘洵于昨日晚与世长辞：「今日下午六时。我的师兄刘洵先生离世了，属兔，今年87岁了。」

刘洵晚年心系传承

罗家英在悼念长文中回忆，两人于1980年结缘，后来与尤声普、李奇峰等跟随刘洵学艺。罗家英大赞刘洵不但学识渊博、教学方法纯正，更能亲自担任导演排戏。众多粤剧名伶如陈好逑、李龙、尹飞燕等人都曾受其指导。罗家英更感性坦言，自己后半生的艺术造诣能够「脱胎换骨」，全仰赖刘洵的启发与栽培。

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罗家英抱憾未能聚首

刘洵近年逐渐淡出大银幕，将毕生精力奉献给戏曲教育。据罗家英透露刘洵近十年间身体状况大不如前：「这十年他身体不太好，是慢慢衰老现象。」面对亦师亦友的刘洵离世，罗家英在文末难掩不舍之情：「永远怀念他，刘老师，我很难过，还想著与你饮茶，吃饭，可惜，老天不给我机会，你一路走好，早登仙界。」罗家英又在IG发文：「云山苍苍，江水泱泱，先生之风，山高水长。[合十]刘洵先生一路走好[合十][合十][合十]」。

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刘洵演艺学院任教

刘洵是香港电影黄金时代不可或缺的「金牌配角」，于1939年在北京出世，从小学习京剧，师承京剧名家李万春、李少春。刘洵于80年代随京剧团来港演出，之后定居香港，多年来投身为粤剧指导，生前在香港演艺学院担任中国戏曲课程统筹及艺术指导，培育戏曲与表演人才，刘洵于2021年获香港演艺学院颁发荣誉院士衔。

刘洵有「千面如来」之称

刘洵于1980年代获导演徐克邀请，在电影《刀马旦》中担任戏曲指导，而踏入影坛。其后，刘洵接连演出多部脍炙人口的经典作品，包括入围香港电影金像奖「最佳男配角」的《笑傲江湖》中阴险狠毒的东厂太监「古公公」、《九品芝麻官》里，跟周星驰在公堂上对骂的太监「李莲英」、《新龙门客栈》的贾廷等。此外，刘洵在《黄飞鸿3：狮王争霸》、《倩女幽魂III：道道道》等电影中，以亦正亦邪的演技，将角色演绎得入木三分，因而有「千面如来」之称。

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