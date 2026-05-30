周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际

近日，影坛巨星周润发（发哥）与昔日一名曾经合作的「天才童星」久别重逢，相方32年来都没有相见。周润发今次甫见到对方，双方就忍不住深情相拥，发哥面对他更慈父上身，忍不住搣对方的面颊，场面极为感人。这位童星就是现时内地武打巨星谢苗，他担正男主角的电影《火遮眼》，即将于香港上映，而他年少时曾跟李连杰合演《给爸爸的信》，又和发哥演过《赌神2》，香港影迷一定对他极有印象。

发哥紧拥谢苗场面感人

两人再次相见，场面温馨感人。发哥一见到谢苗，便难掩激动之情，立即上前给予一个深情的拥抱，更像慈父般爱惜地轻抚并捏了捏谢苗的脸颊。尽管戴著墨镜，但发哥脸上真情流露的喜悦显而易见，他对待谢苗的亲暱举动，仿佛视如己出，更一度疑似出现哽咽情况。这温暖的一幕不仅触动了在场众人，更让无数网民为之动容，纷纷留言建议没有儿女的发哥认谢苗为干儿子，让这段银幕情谊在现实中得以延续。

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周润发资助谢苗读书

这段深厚的缘份，始于1994年的电影《赌神2》。当时年仅10岁的谢苗，凭借《洪熙官之少林五祖》等电影已是红极一时的功夫童星，锋芒甚至盖过许多成年演员。在合作期间，发哥已看出这位少年天赋异禀，但他更关心谢苗的长远发展。发哥回忆自己年少时因学历不高而吃尽苦头，深知知识的重要性。因此，他语重心长地劝说谢苗，演戏的机会将来还有，但读书的黄金时期错过便不再来。为了表示诚意，发哥亲自到《给爸爸的信》的片场，拿出五千港元红包资助其学业，这在当时是一笔可观的数目。

谢苗由衷多谢周润发

当时，许多人认为在事业巅峰期选择回归校园，会断送谢苗的星途。然而，谢苗毫不犹豫地听从了这位前辈的建议。事隔多年，在这次重逢中，谢苗的双眼因感动而泛红，他向发哥深深一鞠躬，亲口说出了埋藏心底32年的感谢。谢苗坦言，他从不后悔当年的决定，并认为正是这段重返校园的经历，让他没有在年少成名的浮躁中迷失，为日后成为一个更成熟、更有内涵的演员奠定了坚实的基础。对他而言，发哥的建议是改变一生的金玉良言。谢苗担正的《火遮眼》，去年于多伦多作全球首映，烂番茄网站上得8.9分，即将于美国和香港公映。

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