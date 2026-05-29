何猷君奚梦瑶6.1法国补办世纪婚礼 极致奢华回礼曝光 暗藏「超甜机密」尽显豪门气派

赌王何鸿燊四房儿子何猷君（Mario）与超模老婆奚梦瑶宣布将于今年6月1日国际儿童节当天，在法国庄园补办世纪婚礼，婚礼主题定为浪漫满分的「承诺如约而至」，消息一出，瞬间引爆全网热议，火速霸占热搜榜！

何猷君决为爸爸守孝三年将婚礼延迟

何猷君与奚梦瑶早在2019年7月就已经领证结婚，婚后极速造人成功，先后诞下儿子何广燊（Ronaldo）和女儿Romee，凑成一个「好」字。但因何猷君决为爸爸守孝三年，如今丧期已过，何猷君立刻兑现对太太的承诺，计划9月在澳门举办家族答谢宴。

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何猷君奚梦瑶婚礼的回礼极具心思

何猷君与奚梦瑶婚礼的回礼极具心思，有网民在小红书公开礼盒的相片，主题是两人喜爱的马里奥，以梦幻粉色系为主调，并烫印上两人英文名缩写「M&M」（Ming & Mario），卡片上深情写道：「谢谢你为我们的故事而驻足，愿和你分享此刻的爱与欢欣」，礼物包括有：顶级真丝旅行套装、贵妇级护肤品牌、香水、香薰蜡烛、喜饼，最重要是有任天堂《超级玛利欧》系列的核心主角，玛利欧（Mario ）与碧姬公主（Princess Peach）的手办，寓意「王子与公主」，巧妙呼应何猷君在2019年以玛利欧主题求婚的浪漫往事，尽显豪门夫妻的温柔与品味。

何猷君与奚梦瑶2019年领证结婚

何猷君与奚梦瑶在2017年因恋爱真人秀《爱的时差》相识，何猷君曾透露是为了奚梦瑶才参加该节目，因为不想看到她与其他男生约会，奚梦瑶起初因何猷君年纪较小且是「赌王之子」而有所抗拒，加上她与何猷君的姐姐何超盈是好友，认为他过去花边新闻较多。但两人最终在节目中擦出爱火。直到2019年5月，何猷君以近十万朵粉红玫瑰在上海包场向奚梦瑶盛大求婚，随后于同年7月领证结婚。两人婚后育有一子何广燊，为何家第五代长孙，得到爷爷何鸿燊的特别关爱并获赠了赌王的名字「燊」，何猷君希望儿子能以赌王为榜样，既有天赋，又能通过自身努力赢得世界的认可，后来二人再诞下一女。两人婚后常一同登上综艺节目，展现私下互动，何猷君更自曝得知女方大自己6岁时一度感到担忧，但两人感情依旧十分恩爱。

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