Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Jennie遭爆「热恋内娱顶流男星」 网猜张凌赫王一博连王嘉尔都有份

影视圈
更新时间：13:46 2026-05-29 HKT
发布时间：13:46 2026-05-29 HKT

韩国女团BLACKPINK成员Jennie曾与BIGBANG队长G-Dragon、BTS成员V金泰亨、EXO成员Kai传过绯闻。近日一位内地经理人李登科在直播中明言Jennie还曾跟一位「内娱顶流」男星拍过拖，网民即猜测该男星是谁，当中包括《逐玉》张凌赫、韩团GOT7香港成员王嘉尔等。

李登科闪闪缩缩

李登科曾任制片人和古力娜札、章若楠等演员的经理人，最近他在直播中爆料Jennie的绯闻，「Jennie拿下了我们内娱的一个顶流。之前Jennie是不是传过好多绯闻？Jennie之前爆料的都是顶级的，甚么权志龙（GD）、金泰亨（V），还有好多韩娱的顶流传绯闻，内娱圈好多人说Jennie拿下了我们内娱的一个顶流，当时我们整个圈里大家都震惊了。」
当他被进一步追问男方究竟是「90后」还是「95后」的男星时，态度则显得闪缩，并以「我这个说不了的呀」、「反正我不知道」等来推搪。

Jennie登热搜冠军

消息一出，关键字「Jennie和内娱顶流谈过恋爱」今日上午登上热搜冠军。网民开始猜测男星是谁，有人估︰「张凌赫吗」、「是蔡徐坤吗」、「若有，只能是王嘉尔」、「王一博吗？毕竟他懂韩语好交流」等，亦有网民质疑称「Jennie真的是一个很好的流量密码」，只要提到Jennie就会登上热搜，认为李登科说的都是无中生有。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
青衣女子被贼按密码入屋盗百万手袋名牌 疑为前男友指使 警拘27岁青年
青衣女子被贼按密码入屋盗百万手袋名牌 疑为前男友指使 警拘27岁前男友
突发
2小时前
向太爆一顶流男星当众向她下跪 为认契妈不理巨星身份 向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
向太爆一顶流男星当众向她下跪  为认契妈不理巨星身份  向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
影视圈
15小时前
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
时事热话
20小时前
「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片
00:17
「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片
奇闻趣事
6小时前
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
2026-05-27 19:23 HKT
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
影视圈
21小时前
伤者送院治理。网图
观塘蓝田邨单位煤气炉爆炸 女住户4成烧伤送院 疏散约50居民
突发
2小时前
前TVB新闻主播潘蔚林罕现身  51岁容貌逆龄生长劲玩得  转攻学术界一方式悼宏福苑灾民
前TVB新闻主播潘蔚林罕现身  51岁容貌逆龄生长劲玩得  转攻学术界一方式悼宏福苑灾民
影视圈
5小时前
周亦卿2015年立遗嘱前9日赠长女周莉莉5432万元支票及五女周蕙蕙花园台单位，周莉莉收支票之余，对五妹亦获赠物业感到不满。资料图片
其士争产案丨2015年遗嘱订立前9日收父亲5432万元 周莉莉对周蕙蕙亦获赠花园台物业感不满
社会
19小时前
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
生活百科
2026-05-28 12:24 HKT