Jennie遭爆「热恋内娱顶流男星」 网猜张凌赫王一博连王嘉尔都有份

韩国女团BLACKPINK成员Jennie曾与BIGBANG队长G-Dragon、BTS成员V金泰亨、EXO成员Kai传过绯闻。近日一位内地经理人李登科在直播中明言Jennie还曾跟一位「内娱顶流」男星拍过拖，网民即猜测该男星是谁，当中包括《逐玉》张凌赫、韩团GOT7香港成员王嘉尔等。

李登科闪闪缩缩

李登科曾任制片人和古力娜札、章若楠等演员的经理人，最近他在直播中爆料Jennie的绯闻，「Jennie拿下了我们内娱的一个顶流。之前Jennie是不是传过好多绯闻？Jennie之前爆料的都是顶级的，甚么权志龙（GD）、金泰亨（V），还有好多韩娱的顶流传绯闻，内娱圈好多人说Jennie拿下了我们内娱的一个顶流，当时我们整个圈里大家都震惊了。」

当他被进一步追问男方究竟是「90后」还是「95后」的男星时，态度则显得闪缩，并以「我这个说不了的呀」、「反正我不知道」等来推搪。

Jennie登热搜冠军

消息一出，关键字「Jennie和内娱顶流谈过恋爱」今日上午登上热搜冠军。网民开始猜测男星是谁，有人估︰「张凌赫吗」、「是蔡徐坤吗」、「若有，只能是王嘉尔」、「王一博吗？毕竟他懂韩语好交流」等，亦有网民质疑称「Jennie真的是一个很好的流量密码」，只要提到Jennie就会登上热搜，认为李登科说的都是无中生有。