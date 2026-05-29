前TVB新闻主播潘蔚林罕现身  51岁容貌逆龄生长劲玩得  转攻学术界一方式悼宏福苑灾民

现年51岁、前无线新闻男主播潘蔚林自2023年告别幕前，并转战学术界后便鲜有公开露面。不过，近日前网台演员倪安慈（阿慈）在社交平台分享了一段短片，意外让这位「台风之子」的近况曝光！原来两人在一个电影首映礼上碰面，当时阿慈正巧打扮成潘生当年经典的台风报导造型，场面惹笑。放下严肃报新闻姿态的潘蔚林，展现出极具幽默感的一面。面对阿慈重提当年「红烧外婆肉」的口误黑历史，他不但没有生气，反而全程笑得开怀，更与对方互相开玩笑，展现出极度亲民且「玩得」的性格，与昔日正经八百的主播形象大相迳庭。

潘蔚林换新发型「逆龄生长」

令人惊喜的是，虽然潘蔚林已经年过半百，但他的外型与精神面貌均保养得宜，堪称处于巅峰状态。相较于数年前在萤光幕前的模样，他的容貌几乎毫无岁月痕迹。如今他换上了一个更加清爽俐落的新发型，整个人散发出满满的活力，不单止减退了昔日的严肃感，视觉上更是大幅回春，简直是完美示范了何谓「逆龄生长」，状态绝佳。

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潘蔚林醉心水彩画

潘蔚林离开TVB后，到香港浸会大学新闻系任副教授，除了在大学作育英才，原来这位前传媒人近年更培养出浓厚的艺术气息，非常热爱水彩画创作。在社交平台发掘下，发现他有不少笔触细腻的作品。当中最令人感动的，是他早前特意为宏福苑惨剧的受影响居民绘画了一幅悼念画作。他透过画笔送上慰问与祝福，期盼死者安息、伤者康复，展现出他对社会事件依然抱有深切关怀，为人相当有心且充满温度。

潘蔚林太太刘紫凤同为主播

回顾潘蔚林的传媒生涯，他毕业于香港中文大学，拥有环境科学学士及新闻与传播硕士学位。自2004年加入无线新闻部后，他效力近廿载，期间参与过无数重大历史事件的采访，屡建奇功，最广为人知的莫过于在汶川大地震时，不畏艰险成为首位挺进震央映秀镇的国际传媒记者。至于感情生活方面，他与同为新闻台主播的刘紫凤结为连理，两人育有一名儿子。其爱妻曾效力多家电视台，经历过行业起跌后，目前已重返新闻播报岗位，夫妻二人对传媒行业均充满热诚。

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