Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB新闻主播潘蔚林罕现身  51岁容貌逆龄生长劲玩得  转攻学术界一方式悼宏福苑灾民

影视圈
更新时间：09:00 2026-05-29 HKT
发布时间：09:00 2026-05-29 HKT

现年51岁、前无线新闻男主播潘蔚林自2023年告别幕前，并转战学术界后便鲜有公开露面。不过，近日前网台演员倪安慈（阿慈）在社交平台分享了一段短片，意外让这位「台风之子」的近况曝光！原来两人在一个电影首映礼上碰面，当时阿慈正巧打扮成潘生当年经典的台风报导造型，场面惹笑。放下严肃报新闻姿态的潘蔚林，展现出极具幽默感的一面。面对阿慈重提当年「红烧外婆肉」的口误黑历史，他不但没有生气，反而全程笑得开怀，更与对方互相开玩笑，展现出极度亲民且「玩得」的性格，与昔日正经八百的主播形象大相迳庭。

潘蔚林换新发型「逆龄生长」

令人惊喜的是，虽然潘蔚林已经年过半百，但他的外型与精神面貌均保养得宜，堪称处于巅峰状态。相较于数年前在萤光幕前的模样，他的容貌几乎毫无岁月痕迹。如今他换上了一个更加清爽俐落的新发型，整个人散发出满满的活力，不单止减退了昔日的严肃感，视觉上更是大幅回春，简直是完美示范了何谓「逆龄生长」，状态绝佳。

相关阅读：有线出柜男主播陈书君离职 最后一次报新闻：后会有期 年初与男友订婚勇敢公开性取向

潘蔚林醉心水彩画

潘蔚林离开TVB后，到香港浸会大学新闻系任副教授，除了在大学作育英才，原来这位前传媒人近年更培养出浓厚的艺术气息，非常热爱水彩画创作。在社交平台发掘下，发现他有不少笔触细腻的作品。当中最令人感动的，是他早前特意为宏福苑惨剧的受影响居民绘画了一幅悼念画作。他透过画笔送上慰问与祝福，期盼死者安息、伤者康复，展现出他对社会事件依然抱有深切关怀，为人相当有心且充满温度。

潘蔚林太太刘紫凤同为主播

回顾潘蔚林的传媒生涯，他毕业于香港中文大学，拥有环境科学学士及新闻与传播硕士学位。自2004年加入无线新闻部后，他效力近廿载，期间参与过无数重大历史事件的采访，屡建奇功，最广为人知的莫过于在汶川大地震时，不畏艰险成为首位挺进震央映秀镇的国际传媒记者。至于感情生活方面，他与同为新闻台主播的刘紫凤结为连理，两人育有一名儿子。其爱妻曾效力多家电视台，经历过行业起跌后，目前已重返新闻播报岗位，夫妻二人对传媒行业均充满热诚。

相关阅读：前TVB主播潘蔚林消失三个月新动向 方健仪重提经典「红烧外婆肉」再合作

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
向太爆一顶流男星当众向她下跪 为认契妈不理巨星身份 向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
向太爆一顶流男星当众向她下跪  为认契妈不理巨星身份  向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
影视圈
10小时前
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
时事热话
16小时前
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
影视圈
16小时前
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
生活百科
21小时前
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
2026-05-27 19:23 HKT
「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片
00:17
「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片
奇闻趣事
2小时前
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
影视圈
2026-05-28 09:00 HKT
周亦卿2015年立遗嘱前9日赠长女周莉莉5432万元支票及五女周蕙蕙花园台单位，周莉莉收支票之余，对五妹亦获赠物业感到不满。资料图片
其士争产案丨2015年遗嘱订立前9日收父亲5432万元 周莉莉对周蕙蕙亦获赠花园台物业感不满
社会
14小时前
印度集体婚礼 42准新郎盛装赴会 最后0新娘现身
即时国际
5小时前
屯门中学校长李卓兴爆粗成「三失」 今向校董会请辞 关爱队、分委会席位亦不保
01:34
屯门中学校长李卓兴爆粗成「三失」 今向校董会请辞 民政署：接获辞任关爱队及分委会通知
社会
14小时前