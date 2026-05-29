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甄泽权唔怕输身家投资百万「行钢线」圆红馆梦 证魔术可登大雅之堂丨独家

影视圈
更新时间：07:00 2026-05-29 HKT
发布时间：07:00 2026-05-29 HKT

著名魔术师甄泽权（Louis Yan）苦等20多年，终圆红馆梦，将于6月25日举行首个个人魔术骚。今次他如同行钢线般搏到尽，还投资过百万撑自己，原来为了背后肩负一个重大使命：证明魔术是香港的演出艺术，并非玩玩下。回首疫情期间积蓄见底、道具当废铁丢弃的辛酸史，他坦言曾心慌慌到想揸车帮补，但凭信念坚持至今。 采访：方骞平 摄影：林宾尼

甄泽权由20多年前学魔术开始，已经想进驻红馆。他多次被人问起目标，答案永远是开「红馆魔术骚」。这些年来，主办单位帮他申请过好多次红馆期，但换来的回复总是令人气馁：「等等先」、「今次未必得」。他一度反问自己，系咪已经冇可能？但他始终相信自己一定会成功。等足20多年，如今梦想成真终于可以踏上红馆大台。

今次Louis不但是表演者，更加是其中一个主办单位。他连同道具个人投资了超过100万，远远超出他收到的演出费，可以话系非常搏命。他透露，计算过差不多要8、9成入座率，先有微薄利润，所以今次主力并非为赚钱。既然主办商阿Bob（林盛斌）都出钱出力支持，他坚持一生中点都要做一次。

疫情时积蓄见底

回望20年魔术路，Louis形容非常难行。最难挨系疫情期间，所有工作被煞停，积蓄几乎见底。他忆述2020年终于做到中央电视台《春晚》，以为终于有机会冲上去，点知疫情爆发，全部演出煞停。他感叹：「点解人哋做完之后就好似好多嘢做、好多访问，我做完之后就冇嘢做？」工作煞停多时，积蓄已经见底，老本食到七七八八，连道具仓租都交唔起，要忍痛将大型道具好似废铁咁丢弃：「我都惊㗎，心都慌晒，有谂过揸车帮补生活。」直至2023年后情况先有改善，之后要重头做起。但他强调没有后悔，现在周游各地表演系特别体验：「如果要有正常稳定嘅收入，大不了可以卖身去美国赌场驻场演出，咁就唔使担心咁多嘢。」

林盛斌系最大投资单位，力撑Louis圆梦。
林盛斌系最大投资单位，力撑Louis圆梦。
20年红馆梦终于成真。
20年红馆梦终于成真。
6年前跟彭于晏(中)于春晚同台，Louis用3秒变出彭于晏。
6年前跟彭于晏(中)于春晚同台，Louis用3秒变出彭于晏。
Louis在面皮下变出粒糖，然后沿眼角跌出来，胡杏儿啧啧称奇。
Louis在面皮下变出粒糖，然后沿眼角跌出来，胡杏儿啧啧称奇。
Louis澳门场亲自走入观众席，近距离让大家见证他如何用平板电脑「煎熟」烟肉鸡蛋。
Louis澳门场亲自走入观众席，近距离让大家见证他如何用平板电脑「煎熟」烟肉鸡蛋。
Louis跟吴若希及林盛斌主持的节目《街头魔法王》系列，成功入屋。
Louis跟吴若希及林盛斌主持的节目《街头魔法王》系列，成功入屋。

穿越红馆构思20年

今次两小时魔术骚主题系「穿越红馆」。Louis透露有机会在红馆外面穿墙入场，又可能在舞台上穿越到红馆山顶，或者飞过来同观众握手，甚至在场内穿越去其他地方。他形容难度非常高，也有一定危险性：「呢个构思由20年前开始，一有谂头我就用簿仔记录低要做咩，系20年来不断修改嘅功课。」他预告会同观众互动，会走来走去表演，包括煎蛋等街头魔术，又会考虑做变白鸽等经典项目。仲有全场参与环节，令礼物出现在观众手上。Louis又透露，早前去中大做分享会，发现当年与阿Bob及吴若希主持的《街头魔法王》成为同学仔的集体童年回忆：「希望将电视节目嘅元素及回忆放入骚内，包括全场一齐讲金句『典解嘅？』一齐开心玩。」问到3岁囡囡Kacy会否参与？Louis笑说她可能做小助手，带住她飞起半空：「不过囡囡而家3岁已经好有主见，担心佢喺台上自己走咗去。」他还提到有机会邀请「刀锯美人」经典拍档钟嘉欣。此外，他正透过朋友邀请儿时偶像、现时乐坛的天王天后级歌手做嘉宾，构思在台上变佢哋出嚟。

魔术骚票房压力大

Louis坦言票房有压力：「因为冇数据显示魔术骚喺红馆嘅反应，而且揾赞助商并唔容易，不过，自己肩负一个重大使命『想大家知道魔术都系香港的演出艺术，可以好似歌神张学友一样登上红馆大台，而唔系玩玩下。』呢个就系我行钢线都要做嘅原因。」他相信，只要今次成功，日后魔术喺香港会有更高嘅地位，亦庆幸$880门票已全部售罄。

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