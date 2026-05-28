大死撑日丨毛舜筠新舞台剧门票疯抢系统异常  林日曦高呼唔好买飞  加开7场势如破竹

由林日曦亲自操刀编导，加上毛舜筠、白只、杨伟伦及胡丽英星级阵容坐镇的舞台剧《大死撑日》，原定上演37场。门票于今日（28日）早上十时正式于售票网站开卖。林日曦的作品向来是一票难求，今次开卖亦瞬间吸引大批剧迷涌入网站，却因此引发网络大塞车及交易系统大瘫痪。不少粉丝在网上求助，指自己明明已被信用卡扣除款项，却迟迟未收到确认信件，亦有买家遭遇重复过数的窘境，场面一度失控，大批受影响的观众纷纷涌入林日曦的社交平台留言反映。

林日曦倒《大死撑日》米？

眼见大批支持者遭遇购票阻滞，林日曦随即在社交媒体发出紧急公告，破天荒要求粉丝「忍手停买」。他坦言这个决定无疑会打击销情，但为了保障大众免受无谓的金钱损失，加上当时未能即时接通售票网的客服了解情况，只好出此下策。他对今次意外深表歉意，并向观众派定心丸，承诺团队绝对会为所有受影响的购票者跟进到底。

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《大死撑日》得番单丁位

经过约三十分钟的紧急处理，林日曦再次发文交代最新进展，表示终于与票务平台取得联络。据了解，系统当机是由于短时间内积聚了极庞大的真实买家，同时夹杂了疑似「黄牛党」利用外挂程式疯狂扫飞，导致伺服器不堪负荷。他在发文中感谢各方工作人员的火速抢修，宣布售票服务已重回正轨，观众可继续前往购票，并附上专属的联络渠道，让未能妥善处理订单及未收到门票的观众求助。目前查阅售票网站，可见绝大部分场次的门票已被抢购一空，仅余零星的单人座位。

《大死撑日》加开7场

由于反应空前热烈，主办方随后亦为未能买飞的粉丝带来极大惊喜，正式宣布《大死撑日》将会额外加开7场，令整个企划总计演出高达44场，让更多错过首轮售票的戏迷有机会入场欣赏这出万众期待的作品。

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