刘恺威新恋情丨跟杨幂离婚8年育有一女 各自屡爆绯闻 女方疑曾暗寸「自以为艺术家」

刘恺威与内地女星杨幂于2011年合作内地剧《如意》，传出因戏生情，二人当时一度否认。其后二人再多次合作，刘恺威与杨幂跨越年差12载，结婚成为夫妇，可惜最终离婚收场，二人的女儿「小糯米」留在香港升学。不过杨幂离婚后，曾在节目中疑暗讽前夫，引发网民热烈讨论。

刘恺威杨幂不被外界看好

刘恺威与杨幂从拍拖到结婚，一直不被外界看好，二人因合作电视剧假戏真做，当时正值事业上升期的杨幂，无惧流失粉丝，于2012年大方公开恋情，其后更以情侣档与刘恺威合演多部影视作品。2013年刘恺威与杨幂在微博宣布已结婚领证，翌年1月在峇里岛举行婚礼，同年6月在香港诞下女儿「小糯米」。

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刘恺威夜访同剧女拍档

不过刘恺威与杨幂结婚5年来，双方屡爆桃色新闻。刘恺威一向异性缘旺盛，在2016年曾被拍到夜访同剧女拍档王鸥的酒店房间，并逗留长达4个小时，内媒更疑似拍到王鸥在房内只穿内裤的照片，更指二人一度关灯。刘恺威与王鸥事后否认偷食，称是在房内「读剧本」，当时杨幂表示对刘恺威的信任。二人在2018年宣布离婚前夕，刘恺威亦传出与富二代千金等异性过从甚密。

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杨幂在婚内同样闹出绯闻，有指她在2015年与内地男星李易峰合作电影《怦然星动》时挞著，最终绯闻不了了之。刘恺威与杨幂于2018年宣布离婚时，表示会共同抚养女儿「小糯米」，但女儿之后长留香港由爷爷刘丹照顾，刘丹亦不只一次在传媒面前爆响口，透露孙女许久没见过妈妈。于2023年曾传出杨幂斥约5.4亿港元，打算与刘恺威争女儿的抚养权，更有传刘恺威为防「小糯米」被抢，带同女儿到加拿大改国籍。据内地传媒报道，杨幂与刘恺威在生活上已全无交集，甚至连朋友都做不成。

刘恺威暗指杨幂「太商业」

过往二人曾称双方在思想与观念上有巨大鸿沟，刘恺威曾表示自己与太太的发展方向不同，自认「比较有艺术性」，并暗指杨幂的定位「太商业」，当时杨幂表示不认同。杨幂之后在内地节目中谈及爱情观，霸气称：「很多人会觉得自己是个艺术家，但别人可能觉得他是个屁。」让人联想到刘恺威的言论，认为杨幂暗讽前夫。

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