刘恺威红馆拖新欢曝光最新恋情 女方身材丰满似00后女生 气质清纯甜蜜晒爱

51岁的刘恺威与杨幂离婚后，曾与李晓峰拍拖，连爸爸刘丹亦曾对李晓峰赞不绝口，不过早前刘丹改口称不清楚儿子刘恺威有没有女友，疑曝光与李晓峰的一段情已玩完。今日（28日）网上流出一条刘恺威拖住新女伴的影片，疑似新恋情曝光。

刘恺威十指紧扣新欢

今日内地网流传一条影片，有网民透露在香港体育馆偶遇刘恺威与一名神秘女子牵手睇演唱会。从曝光的影片所见，二人打扮休闲，泊车后刘恺威一直与新欢十指紧扣入场。据指当日是5月15日方力申在红馆举行《最佳时间演唱会2026》演唱会。

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刘恺威的新欢看起来青春洋溢，被指似00后女生，一头黑长直秀发，显得清纯温柔，侧脸看来女方五官精致、容貌秀丽，虽然当日穿了厚衣，但仍显得身材出众。二人入场时，刘恺威略显低调，时不时低头，相比之下女方表现得落落大方，丝毫不在乎外界注视的目光。遇到红馆的工作人员时，刘恺威不忘热情挥手打招呼，女方也十分得体，面露微笑以示友好。

刘恺威昔日女友多为圈中人

刘恺威入行多年曾与邝文珣、廖碧儿拍拖，2011年拍摄内地电视剧《如意》时认识杨幂，二人因戏生情，两年后领证结婚，2014年初举行婚礼，同年6月诞下女儿「小糯米」刘梓兰，却在2018年底宣布离婚。刘恺威之后与女星李晓峰拍拖，但二人屡传「分讯」，上月有指已经分手。

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