90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂

90年代TVB小生何宝生从加拿大回流返港后，加入艺训练班而入行，他曾经在歌、影、视三线发展，与蔡少芬主演过《白发魔女传》、和《笑傲江湖》饰演林平之一角而为人所熟悉，不过在1998年与TVB约后不再续约，选择转投亚洲电视，可惜发展不似预期，何宝生开始醉心钻研佛法，最终于2005年被发现已经出家，法号道生。

林韦辰罕谈何宝生出家的原因

当年有指何宝生出身富贵，父亲坐拥百亿资产，何宝生本身亦有商业头脑，曾投资美容院及电脑公司，生活无忧，所以当年何宝生出家一事，令不少人感到震惊。前亚视一哥林韦辰近日小红书拍片，罕谈何宝生出家的原因，亦坦言：「这辈子啊，最让我佩服，让我牵挂的一个好兄弟，他放弃了几个亿的身家，直接出家，他就是我的好兄弟，何宝生。」

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林韦辰亲揭何宝生出家背后感人真相

多年来外界对何宝生出家众说纷纭，甚至有传言指他因沉迷赌博、试过一晚输掉上亿的家产,最终生活糜烂才看破红尘。近日何宝生的多年挚友、前亚视一哥林韦辰拍片为兄弟平反，亲自揭开何宝生出家背后不为人知的感人真相。林韦辰在影片中透露，何宝生家境极其富裕，原本住在一栋拥有大泳池、无敌海景的数亿独立别墅。但他后来却选择搬到新界郊区独居，生活极度简朴，出入只骑单车或开油电混合车，绝不乱花钱，并将大部分金钱用于修研佛法与布施。对于网上流传何宝生「烂赌、事业不顺」的传闻，林韦辰严正澄清：「真没这回事！」他表示，何宝生出家绝非一时冲动或遭遇挫折想不开，而是经过长达四、五年的深思熟虑与铺排。为了不让家人和朋友担心，他先是搬离豪宅自立门户，不再依赖家里的支持，并靠著自己留学时学到的电脑专业赚取微薄收入维持生活，一步一步让身边的人慢慢接受他的选择。林韦辰称何宝生其实早就做好了出家的准备，但迟迟未踏出最后一步，原因竟是为了一只陪伴他十多年的爱犬。

何宝生爱犬往生后彻底放下世俗牵挂

林韦辰忆述何宝生曾对他说：「如果牠（爱犬）还没走，我还是放不下牠。」因为只要何宝生不在家，狗狗就会天天哭著看门等主人，甚至连饭都不肯吃。为了不让爱犬受苦，何宝生决定陪牠走完生命的最后一程。直到2005年爱犬往生后，何宝生才彻底放下世俗牵挂，正式剃度出家，法号「道生」。据悉，他出家后仍运用自己的电脑专长，致力于弘扬佛法。林韦辰坦言，何宝生不仅是他最佩服的好兄弟，更是带他走出人生黑暗期的恩人。当年林韦辰贵为亚视当家小生、金牌主持人，后来满怀憧憬转投TVB，却惨遭「欺骗」。剧本开拍后，他才发现被安排饰演一个为了事业出卖同性恋人的极度负面角色，这次打击让只想好好演戏的林韦辰跌入谷底，心灰意冷下甚至一度沉迷酒精，对演艺圈彻底失去信心。就在他最痛苦迷茫的时候，何宝生的一句话点醒了他：「万千带不走，只有业随身。」何宝生告诉他，做人最重要的不是争取甚么角色或拿甚么奖，而是懂得如何快乐地活下去、「离苦得乐」。这番话让林韦辰恍然大悟，学会了「拿得起是能力，放得下是幸福」。受到好友出世智慧的启发，林韦辰终于放下对名利与角色的执著，将人生重心转向普世价值与慈善事业。

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4位曾出家圈中人：

何宝生情史至今仍是娱乐圈的焦点

何宝生情史至今仍是娱乐圈的焦点，据悉，何宝生当年在演艺圈曾有过三段轰轰烈烈的刻骨爱恋。他曾在1991年港姐后台对蔡少芬一见钟情，不仅天天开豪车接送收工、亲手做便当，更瞒著家人购置物业，爱得极其高调体贴，但这段感情遭到何宝生豪门家族的强烈反对，认为两人「门不当户不对」 ，结果在家族、外界多重现实重压下，这段维持了五年的感情最终于1996年宣告结束。何宝生与梁咏琳亦曾有过一段短暂爱情，两人回港进入TVB后曾认真交往约一年，然而因性格与感情步调不一致，最终于2003年正式画下句点，女方也因此一度患上轻微抑郁症，后淡出娱乐圈移居美国。樊亦敏是何宝生出家前，圈内唯一承认过这段感情的另一位女友，两人在1999年拍摄电视剧时相识并交往，樊亦敏曾在访问中大赞何宝生是一个极好的人，但当时自己长期受免疫系统疾病困扰，脱发严重且难以生育，因身体状况不愿拖累对方，导致多段感情最终无法开花结果，两人也默默退回朋友关系。