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江美仪拒评马贯东卷入李家鼎争产风波 只希望鼎爷一家开开心心

影视圈
更新时间：21:45 2026-05-27 HKT
发布时间：21:45 2026-05-27 HKT

江美仪今日（27日）出席马来西亚电影《蛊降》首映礼，她一结束工作就赶来支持「亚视之友」姜皓文，指他在戏中有很多挑战，一定要来捧场，看有没有机会跟他到马来西亚拍戏，或者《蛊降2》可预她一角。

江美仪听闻开《试真D》第二季

江美仪与周嘉洛等拍摄的综艺节目《试真D》反应好，她表示有听闻会开第二季，有意在暑假出发，但现在仍很初步，人选也未落实，她当然希望原班人马再出发，因大家都已有默契。江美仪曾在社交平台分享将爱猫交由马贯东冲凉，赞他对宠物有耐性，对于马贯东卷入李家鼎一家的争产风波，更因李家鼎为马贯东争取角色而忽略李泳豪，引起李泳豪不满，江美仪表示与他们其实都不熟，解释找马贯东是因见到陈炜都有帮衬他而一试，又说很难对别人的事给意见，只希望他们一家人可以开开心心，李家鼎身体健康，称见李家鼎近来现身都几精神，为他感到开心。

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