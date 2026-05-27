55岁李蕙敏惊传婚变 IG删光与英籍老公合照恩爱不再 单拖凑仔与中性密友夜蒲摸大髀

90年代歌手李蕙敏（Amanda）凭《你没有好结果》、《活得比你好》一度走乐坛最风光的位置，曾因专辑卖得有四白金销量被传媒冠以「销量女王」的称号，可惜踏入千禧年，李蕙敏的歌唱事业开始走下坡，慢慢消失于幕前。到了2023年，李蕙敏与英籍商人Serge Micallef结婚，婚后因人工受孕失败，决定领养小男孩Michael，一家三口到英国定居。

李蕙敏婚姻疑出现问题

近日李蕙敏久休复出，演出由邱礼涛执导电影《我们不是什么》，戏中饰演AK江𤒹生染上毒瘾的母亲角色， 她的演出大受获赞赏，重新被观众注意，不过今日（27日）传媒报道指李蕙敏的婚姻疑出现问题，近年身边出现一位中性打扮的外籍女密友，不单齐齐出席活动，更被拍下两人在夜店内态度亲暱，密友曾伸手搭实李蕙敏大髀。

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李蕙敏与英籍老公恩爱不再

李蕙敏自从与英籍商人Serge Micallef结婚后定居英国，间中更新IG并晒相片分享近况，但近期只间中贴出与养子Michael的日常生活，鲜有提及起丈夫，有网民发现李蕙敏与丈夫的合照消失了，与老公甚少同场，李蕙敏亦单拖出席儿子的家长活动，夫妻似乎已恩爱不再。李蕙敏在21岁时才惊悉自己是被收养的，这个秘密让她大受打击。更不幸的是，她的养母性格火爆，动辄打骂，大力拉扯她的头发是家常便饭，让她的童年充满阴影。在出道后，她终于无法忍受而离家出走，与养母的关系一度冰封十年。直到后来养父因癌症离世，养母又患上脑退化症，母女关系才慢慢破冰。

李蕙敏遇上丈夫童年创伤得以治愈

李蕙敏曾感慨：「我知佢唔系唔疼我，只系惯用打骂方式表达。」李蕙敏遇上丈夫Serge Micallef后，童年的创伤得以治愈。在丈夫的爱护下走出了昔日的阴霾。两人于2013年结婚，婚后渴望组织完整家庭，虽曾尝试人工受孕但未能成功，最终决定领养小孩，一家三口移居英国过着幸福的家庭生活。李蕙敏曾表示不希望与外籍人士拍拖，但偏偏被她遇上：「佢好有童心，仲好有家庭观念，我好钟意佢屋企人，我未结婚嘅时候，有一年跟咗佢返英国过圣诞，我细个已经好恨有一只袜嚟收礼物，喺平安夜𠮶晚，我见到圣诞树挂咗几只袜，有一只袜写咗我个名，我忍唔喊咗出嚟，原来有人会关心我。」

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