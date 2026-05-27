胡慧中偕女拍片「何志平」现身？ 200磅何嘉珍被赞五官似洪欣 童年惨遭霸凌匿厕所食饭

一代「霸王花」胡慧中，自1998年与何志平结婚，并诞下女儿何嘉珍后，便逐渐淡出幕前，享受家庭生活。现年25岁的何嘉珍，近年有意继承母亲的衣钵，投身演艺圈。她积极经营社交平台，以KOL身分提出「肥胖也可以美」的自信宣言，吸引不少网民关注。近日，胡慧中罕有地与女儿一起拍摄短片，参观昔日歌后周璇的故居，但这趟文化之旅，却意外因一张合照引发网民热议，相片中的男主持甘鹏，竟被不少人误认为是何嘉珍的父亲何志平，掀起一场「认错爸爸」的乌龙事件。

网民赞「何志平」外貌原来认错人

事件的起因是胡慧中、何嘉珍与主持人甘鹏的一张三人合照。相中，三人亲密地站在一起，气氛融洽。然而，许多网民在不清楚情况下，将陪伴在侧的甘鹏当作是何嘉珍的父亲，并对其外貌与女儿的长相展开讨论。有网民留言称：「这爸也不丑啊，女儿怎么长这样」，随即有人回应：「女儿五官也不丑啊，就是太胖了。」幸好，马上就有知情的网友出面澄清：「这不是她爸」，才终结了这场误会。尽管如此，这段插曲也再次将何嘉珍推向舆论的中心，她圆润的身形再度成为焦点。不少评论建议她为了健康应该控制体重，有网民认为她「眉眼有点像洪欣，但真的需要控制体重了，不是为了美观是为了健康」，更有人断言「这女孩瘦下来绝对大美人」。

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童年何嘉珍曾被校园霸凌

何嘉珍作为著名艺人胡慧中的女儿，「星二代」的标签让她自小就背负著无形的压力。她曾在访问中透露，成长过程并非一帆风顺，校园生活更曾为她带来巨大创伤。她忆述，当时在学校遭受同学排挤，不仅请病假时没人愿意转告老师交带的事，功课簿被故意涂鸦，甚至还被人恶意拉扯辫子。当时，爱女心切的胡慧中曾向校方反映情况，希望能改善女儿的处境，没想到此举却弄巧成拙，反而让何嘉珍遭到更彻底的孤立，最后只能「一个人躲在厕所食lunch」，情景令人心酸。

何嘉珍曾到TVB当临时演员

何嘉珍长大后，选择坦然面对外界的目光，即使体重接近200磅，她依然大方拥抱自己的身体，并试图透过社交平台，传递身体自爱的正面讯息。事实上，决心继承母亲衣钵的何嘉珍，早已尝试入行追寻「演员梦」，她曾静悄悄加入TVB做兼职，并以临时演员的身分参演过《新四十二章》及《回归》等无线剧集，近年亦积极转型做KOL并推出个人诗集，致力成为全方位艺人。

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