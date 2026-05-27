孙慧雪44岁生日北上做业主 首期15万闪购中山4房大屋 一日落订爆笑豪言买楼似买菜

今年7月是「宅男女神」孙慧雪的44岁生日，在生日前夕，孙慧雪豪送一份极具份量的礼物给自己，她宣布荣升做业主：「今年决定要对自己好啲， 生日送咗份大礼物俾自己。」孙慧雪豪掷200万在中山买下一间4房2大厅的大屋，首期仅15万，孙慧雪在小红书贴上在中山置业的房产证并说：「好似买菜咁，真系好抵！」

孙慧雪称15万已经可以成功上车

孙慧雪早前与任职木材、夹板批发商的「富二代」老公罗天彦齐齐到中山坦洲收楼，收楼后率先拍片带大家参观新屋，片中所见，新屋拥有两厅、两露台、4间房及两个厕所的超大单位，孙慧雪透露首期只需15万已经可以成功上车，她还连同车位一并购入，她忍不住大叹：「今次完成咗我嘅置业理想，因为我知道喺香港，用呢个价钱系买唔到咁大间㗎！」

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孙慧雪宣布在中山置业

孙慧雪日前在小红书发文并宣布在中山置业：「大家都知我好勤力返工， 今年决定要对自己好啲，生日送咗份大礼物畀自己， 其实我系去朋友中山间屋一次， 我就叫佢介绍经纪畀我， 自己睇咗几个盘，一日就落订， 连我老公都话我好似买菜咁， 因为真系好抵呀，等埋收楼， 装修埋， 啱啱好七月我生日就可以入伙啦！ 同大家分享我嘅喜悦。」孙慧雪更实测由香港屋企自己揸车出发，连同过关时间只需约个半钟便到达目的地：「如果唔想自己揸车，屋苑楼下有直通车直达香港唔同地区，真系好方便。」孙慧雪已规划好将其中一间房留给两个宝贝儿子，亦准备客房方便日后邀请香港的朋友上去度周末。\

孙慧雪强调绝不是广告亦非炫耀

孙慧雪称由睇楼、买楼、出证、收楼，都系一个月内完成，在交首期及签约当日，发展商为第4728位业主的孙慧雪准备了满满的庆祝仪式，不过期间就发生了一段小插曲，孙慧雪在仪式期间竟不小心跌烂了幸运金蛋，让她直呼「十级尴尬」，她更在现场被认出并获邀进行访问，不过孙慧雪强调这次拍片「绝对不是广告，也不是为了炫耀」，纯粹是因为成功置业太开心，想将这份喜悦与大家分享。有网民留言：「便宜，消费不高，和去香港深圳和珠海澳门都方便。」、「中山有船去香港，还可以走深中通道，还可以去珠海走港珠澳大桥回香港，何乐而不为。」、「吕慧仪都话要喺中山定居？」、「还有黎耀祥。」、「期待你最后的装修。」

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