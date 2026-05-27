叶璇绝美婚纱相曝光疑好事近？ 无名指惊现戒指发话开心比对错更加重要

叶璇早前为亡父遗产事宜四处奔波，更一度卷入争产风波，近日似乎走出阴霾，高调宣布「复出」，参演内地短剧《少夫人来自东北》，因大受网民欢迎，乘胜追击于5月开拍续集。叶璇事业得意，近日却突然在影音平台曝光穿婚纱影片，未知是否好事近。

叶璇状态大勇

叶璇在影片中化身「靓靓新娘」，穿上一袭纯白长袖婚纱，配搭精致的小皇冠及头纱，配以珍珠颈链及耳环，妆容无懈可击。叶璇对住镜头摆出唯美甫士，流露出甜美笑容，状态大勇。有网民发现叶璇的无名指上有著一枚戒指，并写上：「希望有人同你讲，你嘅开心比对错更加重要」，疑有所暗示。

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现年46岁的叶璇入行近27年，感情状况一直备受关注，在TVB工作初期，曾与陈浩民合作剧集《封神榜》、《一网情深》，传出擦出爱火，有指二人拍拖两年后分手。叶璇之后与林峰、张国立之子张默、跳水王子熊倪等传绯闻。

叶璇曾传隐婚

叶璇直到2015年高调认恋内地企业家「小默先生」，可惜四年情于2019年结束。叶璇近年承认有圈外男友，却一直保持低调，未见曝光。叶璇因多度传出婚讯，在2022年参与内地节目《嗨！辣妈》时，突然自称「即将当辣妈」，被网民质疑「未结婚怎有小孩」，叶璇霸气反驳「谁说没结啊」，惹来隐婚疑云。

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