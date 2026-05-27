郑中基离婚官司拖足一年仍未达共识 老爷郑东汉呻被拖落水 余思敏见记者即闪丨独家

现年54岁的郑中基，去年6月时被拍到与爸爸郑东汉现身家事法庭，之后更发声明，证实与结婚13年的余思敏正式离婚，事隔差不多一年，双方的离婚官司原来仍未完结，今早（27日）9时10分，《星岛头条》独家直击到郑中基与爸爸郑东汉乘坐七人车，再次现身湾仔家事法庭。

郑中基神情显得相当凝重现身家事法庭

剪短了头发兼身穿西装Look的郑中基率先落车，神情显得相当凝重，他与紧随其后的父亲郑东汉皆戴著黑色口罩，快步沿著法院阶梯步上大楼。一见到现场有记者守候，郑中基随即眉头深锁、默不作声，爸爸郑东汉则在向记者询问是哪家传媒后，礼貌地说声「拜拜」，便与儿子一同快步进入大楼。

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郑中基被追问是否已经完结时语气无奈

聆讯持续了接近5个小时后，郑中基与爸爸郑东汉在下午1时55分离开法院，两父子在法院门外接受访问，当被追问案件是否已经完结时，郑中基语气无奈地直接回应：「未呀！」可见双方仍未达成共识。谈到郑东汉再次陪伴儿子郑中基到法庭，郑东汉表现严肃地表示：「我自己要出庭嘛！（点解？）畀人拖落水！」再问是否也要畀赡养费，郑东汉说：「讲过唔好拖我落水嘛！」

余思敏现场有记者转身折返作回避

再追问前新抱余思敏要资产定要现金？郑东汉苦笑地说：「无讲呢啲！」其后两父子前后脚上七人车，郑东汉亦礼貌跟记者讲：「拜拜！」接着记者亦见余思敏现身法庭楼层，原本在律师团队的陪同下，准备步入电梯离开大楼，但她一发现现场有记者，随即选择不入电梯，转身折返似作回避。

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