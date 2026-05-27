香港电影资料馆「对话西游」登场 甄子丹周星驰郭富城等分饰不同风格孙悟空 带领观众感受《西游记》不朽魅力

康乐及文化事务署（康文署）香港电影资料馆（资料馆）将于6月27日至7月11日推出「对话西游」节目，分别在东九文化中心（东九）剧院和资料馆电影院放映3组、共6部风格各异，来自不同年代改编名著《西游记》的经典电影作品，是资料馆25周年志庆及「中华文化节2026」节目之一。

《西游记》历久弥新

家喻户晓的神魔小说《西游记》，讲述师徒四人降魔伏妖的奇幻冒险，结合警世哲思和细腻的人物塑造，自成一格。《西游记》瑰丽的想像与鲜明的人物，为电影艺术从默片时代的影像启蒙，到香港战后掀起的改编热潮，历代电影人不断以当代的眼光，重新诠释这部经典，让这个中华文化瑰宝在跨越时代的对话与创新中生生不息，历久弥新。

周星驰为演技深厚的实力派

定于6月27日在东九剧院为节目打响头炮是资料馆全新4K数码修复：《西游记第壹佰零壹回之月光宝盒》（1995）和《西游记大结局之仙履奇缘》（1995）的世界首映，放映时间分别是当天下午3时正和下午7时30分。导演兼编剧刘镇伟以天马行空的想像力，有别于原著小说，把焦点放到周星驰饰演的主角孙悟空在转世后成为山贼的落难和对爱情的执迷，周星驰不单是喜剧之王，更是演技深厚的实力派，再加上罗家英、吴孟达、莫文蔚和朱茵的精采演出，伴随着令人动容的爱恨宿命，刘镇伟这两部作品成为香港喜剧电影中的不朽传奇。邵氏兄弟出品的《西游记》（1966）与《铁扇公主》（1966），以华丽的服装、讲究的布景和大量特技，展现当时大型片厂雄厚的制作实力。演员包括何藩、岳华和张仲文的《西游记》讲述孙悟空等师徒四人与白龙马在取经路上相遇的故事，饰演孙悟空的岳华在电影中唱起黄梅调，片中穿插的歌唱场面更添一番古雅余韵。岳华、郑佩佩、何琍琍参演的《铁扇公主》则着墨原著孙悟空扑灭火燄山和三打白骨精勇救唐三藏的故事，饰演白骨精并崭露头角的郑佩佩和何琍琍打斗精采之余，更不时载歌载舞，展现古典名著在60年代的歌舞奇幻风貌。

甄子丹为孙悟空增添追求自由的气质

至于由郑保瑞执导，甄子丹、周润发和郭富城主演的《西游记之大闹天宫》（2014），运用了先进电脑特效配合香港电影自成一格的动作设计。武打影星甄子丹饰演的孙悟空在电影中不断受二郎神欺压而最后冲破南天门，为这经典角色添上追求自由的纯朴气质。在郭富城、巩俐和冯绍峰参演的《西游记之孙悟空三打白骨精》（2016）中，巩俐饰演的白骨精无论造型或现身遁走的特效，都将女性的轻柔和妩媚华丽呈现。电影亦为这个经典反派增添一段令她决意成为邪魔外道的悲惨往事，为传统故事注入现代元素。