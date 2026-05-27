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温岚ICU抢救10天最新病况曝光 经理人揭隐疾引发严重败血症险丧命：度过最危险阶段

影视圈
更新时间：15:00 2026-05-27 HKT
发布时间：15:00 2026-05-27 HKT

台湾唱跳天后温岚（温岚）5月14日惊爆入院消息，据其经理人引述，温岚因突发败血性休克紧急送往医院，更一度住进加护病房（ICU）抢救，后续全面工作紧急暂停。昨日（26日）温岚的经纪理人代发文报平安，证实温岚已度过最危险阶段。

温岚经理人：已消灭万恶结石

据温岚经理人在IG透露，温岚今次从鬼门关前走一遭的罪魁祸首，竟是「结石」引发的严重败血症。回想起惊险的10天治疗期，经理人语带庆幸地表示，多亏医疗团队的全力抢救，才让病况逐渐回稳：「感谢北医的团队、拼命的温岚，终于消灭了万恶的结石。」

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温岚命悬一线获圈中人送慰问

温岚在命悬一线时，获多位圈中人送上慰问，温岚经理人特别感谢众人：「歌迷的关心、吴克群的集气、徐若瑄的鸡精、宪哥的关怀，吴亦帆及男友雷诺第一时间送医、还有各界好友们的慰问，温岚与我铭感五内，待恢复后再好好与大家致谢！」温岚目前已转至一般病房，争取一星期内出院，但经理人表示：「因避免打扰其他病房的病患休息，住院这段期间，请大家持续以讯息代替探视关心她。」经理人又提到温岚预计最快于9月复工，原定在上海、广州、成都的巡回演唱会，将延期至12月举行。温岚经理人在温岚FB专页最新交代全文如下：

大家好，我是温岚的经纪人。

因结石引发的败血症，在历经加护病房（ICU） 10天的抢救治疗，25日已顺利转至一般病房，力拼1周内可以出院。

感谢北医的团队、拼命的温岚，终于消灭了万恶的结石。

另外，歌迷的关心、吴克群的集气、徐若瑄的鸡精、宪哥的关怀，吴亦帆及男友雷诺第一时间送医、还有各界好友们的慰问，温岚与我铭感五内，待恢复后再好好与大家致谢！

因避免打扰其他病房的病患休息，住院这段期间，请大家持续以讯息代替探视关心她。

工作方面，预计9月可以回到舞台上再与大家见面，至于因生病延期的上海、广州、成都演唱会，若一切顺利，计划将延至12月，感谢大家关心！

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