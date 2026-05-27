Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Coffee林芊妤最新内衣福利图陷走光疑云  内裤极高衩疑露敏感部位  亲理品牌IG老猫烧须

影视圈
更新时间：13:00 2026-05-27 HKT
发布时间：13:00 2026-05-27 HKT

现年36岁的林芊妤（Coffee），自2018年与圈外男友翟志荣结婚并诞下儿子翟德彦（彦彦）后，一直专心相夫教子及发展个人瑜伽事业。两公婆于2021年曾再度造人成功，可惜不幸流产；直到去年5月再传来喜讯，期间却因检查发现BB的第13条染色体有异常，令Coffee一度担忧得哭成泪人。幸好经历重重波折，她于去年11月终顺利诞下宝贝女，凑成一个「好」字。

Coffee陷走光疑云

在IG坐拥逾百万粉丝的Coffee，于2019年创立瑜伽运动品牌「CoffeeSweat」并取得极大成功。近日，她向粉丝宣布将「亲自落场」管理CoffeeSweat的IG帐号，更极有诚意地大派福利，上载了一张极度性感的宣传照。照片可见，这位两子之母的近况极佳，颜值绝对处于巅峰状态。她面部皮肤紧致又有光泽，流露出满满的自然「女神光」，配上甜美笑容，极度吸睛。相中Coffee穿上自家品牌的内衣，丰满的上围一览无遗，极尽诱惑；不过，由于下身仅穿著一条高衩内裤，设计实在太过性感火辣，惹来网民热烈讨论，更疑似展露了部份敏感部位，引发走光疑云。

相关阅读：林芊妤重提众筹风波替张继聪不值 滨口爱子唔怕减家用撑坤哥自资出歌

Coffee诞下二胎身心煎熬

虽然如今在镜头前光芒四射，但其实去年11月刚诞下第二胎后，Coffee亦经历过一段身心煎熬的日子。她曾自爆因产后受荷尔蒙影响，情绪陷入低落，更不小心将脾气发泄在儿子彦彦身上，甚至在爱儿面前崩溃落泪。

Coffee曾发大仔脾气

Coffee离开医院停服止痛药后，剖腹伤口的痛楚随即袭来。伴随而来的还有胸部开始上奶、像石头般激烈胀痛的不适，以及每日三小时喂人奶的机械式疲劳轰炸，Coffee一照镜看着肥胖的自己十分低落，要照顾妹妹还要顾及儿子感受又感到极度无力，看到儿子有一大堆功课更非常厌恶。一次彦彦某天因为学校有课外活动，傍晚6时半才回到家，却发现足足有8本功课未做，令她心情相当焦急。吃过晚饭后，她立刻陪儿子赶工，一直做到晚上9时。此时疲惫的彦彦开口问做完功课可否看电视，身心俱疲的Coffee当下便一口拒绝：「当然不可以！你做完已经10时多了还想看电视！」。

Coffee在大仔面前嚎哭

彦彦听到后马上发脾气，直指妈妈说话态度差。这句说话犹如触动了神经，Coffee当刻忍不住在儿子面前痛哭出来。事后她深感后悔，坦言功课多并不是儿子的错，他已经很努力，而自己本可以用更好的语气去解释，无奈当下一刻却将整天的低落情绪顺势发泄了出来。平复过后，Coffee亦有向彦彦解释自己产后的情况，希望能得到儿子的原谅及多加理解。

相关阅读：林芊妤coffee 产后受荷尔蒙影响 自爆愧疚向儿子发脾气

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光 孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦 揸机与粉丝自拍展绅士风度
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
影视圈
4小时前
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
23小时前
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
影视圈
19小时前
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
生活百科
20小时前
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
旅游
21小时前
「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程
「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程
影视圈
20小时前
夏天香蕉放室温容易坏！专家教5步保鲜秘诀 保存1个月不软烂发黑
夏天香蕉放室温容易坏！专家教5步保鲜秘诀 保存1个月不软烂发黑
食用安全
5小时前
「你跳楼死唔紧要，咪影响我层楼！」网民热议父母最伤透心的一句话：呢句原来未算最尽？｜Juicy叮
「你跳楼死唔紧要，咪影响我层楼！」网民热议父母最伤透心的一句话：呢句原来未算最尽？｜Juicy叮
时事热话
2小时前
05:23
星岛申诉王 | 殡仪经纪称被报梦「床边指点拣灵堂」 家属斥连串谎言：连姓氏岁数都写错
申诉热话
5小时前
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
影视圈
3小时前