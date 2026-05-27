Coffee林芊妤最新内衣福利图陷走光疑云  内裤极高衩疑露敏感部位  亲理品牌IG老猫烧须

现年36岁的林芊妤（Coffee），自2018年与圈外男友翟志荣结婚并诞下儿子翟德彦（彦彦）后，一直专心相夫教子及发展个人瑜伽事业。两公婆于2021年曾再度造人成功，可惜不幸流产；直到去年5月再传来喜讯，期间却因检查发现BB的第13条染色体有异常，令Coffee一度担忧得哭成泪人。幸好经历重重波折，她于去年11月终顺利诞下宝贝女，凑成一个「好」字。

Coffee陷走光疑云

在IG坐拥逾百万粉丝的Coffee，于2019年创立瑜伽运动品牌「CoffeeSweat」并取得极大成功。近日，她向粉丝宣布将「亲自落场」管理CoffeeSweat的IG帐号，更极有诚意地大派福利，上载了一张极度性感的宣传照。照片可见，这位两子之母的近况极佳，颜值绝对处于巅峰状态。她面部皮肤紧致又有光泽，流露出满满的自然「女神光」，配上甜美笑容，极度吸睛。相中Coffee穿上自家品牌的内衣，丰满的上围一览无遗，极尽诱惑；不过，由于下身仅穿著一条高衩内裤，设计实在太过性感火辣，惹来网民热烈讨论，更疑似展露了部份敏感部位，引发走光疑云。

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Coffee诞下二胎身心煎熬

虽然如今在镜头前光芒四射，但其实去年11月刚诞下第二胎后，Coffee亦经历过一段身心煎熬的日子。她曾自爆因产后受荷尔蒙影响，情绪陷入低落，更不小心将脾气发泄在儿子彦彦身上，甚至在爱儿面前崩溃落泪。

Coffee曾发大仔脾气

Coffee离开医院停服止痛药后，剖腹伤口的痛楚随即袭来。伴随而来的还有胸部开始上奶、像石头般激烈胀痛的不适，以及每日三小时喂人奶的机械式疲劳轰炸，Coffee一照镜看着肥胖的自己十分低落，要照顾妹妹还要顾及儿子感受又感到极度无力，看到儿子有一大堆功课更非常厌恶。一次彦彦某天因为学校有课外活动，傍晚6时半才回到家，却发现足足有8本功课未做，令她心情相当焦急。吃过晚饭后，她立刻陪儿子赶工，一直做到晚上9时。此时疲惫的彦彦开口问做完功课可否看电视，身心俱疲的Coffee当下便一口拒绝：「当然不可以！你做完已经10时多了还想看电视！」。

Coffee在大仔面前嚎哭

彦彦听到后马上发脾气，直指妈妈说话态度差。这句说话犹如触动了神经，Coffee当刻忍不住在儿子面前痛哭出来。事后她深感后悔，坦言功课多并不是儿子的错，他已经很努力，而自己本可以用更好的语气去解释，无奈当下一刻却将整天的低落情绪顺势发泄了出来。平复过后，Coffee亦有向彦彦解释自己产后的情况，希望能得到儿子的原谅及多加理解。

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