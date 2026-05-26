李家鼎为电话录音声带流出报警  李泳豪IG发声明  吁别发布未经授权声带

据《东周刊》首家报道，李家鼎的圈外女友，原来正是TVB小生马贯东的妈妈Viva。而早前李家鼎赶著提款而发生交通意外，相关录音解开李家鼎撞车的真实来龙去脉。李泳豪老婆Agnes当时查明李家鼎户口有钱，但李家鼎当日依旧赶去提款，甚至因此撞车，该笔钱并非如外界所传是给大仔李泳汉，疑似是给予Viva。

李泳豪今晚在IG发声明，指李家鼎已就事件报警，并代发出声明书，内容如下：

致：各大传媒 /社会各界发出日期：2026年5月26日

关于：李家鼎先生之电话录音被公布涉法律责任之严正声明。现就近日外界流传关于李家鼎先生之电话录音的相关报道及言论，为正视听，特发表声明如下：

1. 澄清事实：李家鼎先生之电话录音，是从无授权任何人发布他电话内的录音。

2. 保留追究权利：李家鼎先生之电话录音乃属私隐，任何人未经同意授权发放李家鼎先生电话的任何录音，实属违法。

关于盗用发布电话录音，李家鼎先生已报警及交由警方处理。现呼吁传媒不应再发布任何人给予传媒的李家鼎先生的录音，以免触及牵涉法律界线。

特此声明！

发出人：李泳豪代行

相关阅读：李家鼎与马贯东妈妈相恋20年曾传婚讯 公认Viva为「李师奶」频现身聚会 网民叹：比TVB剧情更离奇