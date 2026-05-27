Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度

影视圈
更新时间：09:00 2026-05-27 HKT
发布时间：09:00 2026-05-27 HKT

现年59岁的草蜢灵魂人物蔡一杰，前年10月向外震惊公开自己头部患有恶性肿瘤，并已接受开脑手术。凭著惊人的意志力，他在月前重返舞台，又唱又跳完成草蜢红馆演唱会。当时他在台上惊爆，原来手术后医生告知他癌细胞已经扩散，但他展现出强大的生命力，坚拒放弃并积极寻求医治，当被问及是否有接受化疗时，他坦言「很多东西都做了」。近日，有网民在香港街头一间平民茶餐厅捕获正在休养中的蔡一杰，曝光了他的最新抗癌状态。

蔡一杰身形消瘦面色暗哑

从网民分享的照片及描述可见，当日蔡一杰独自一人坐在茶餐厅角落的位置用餐。他身穿宽松的酒红色T恤配搭黑色短裤，头上戴著一顶黑色棒球帽，并且把帽簷压得极低，似乎是有意遮挡头部开脑手术后的伤疤。虽然身穿休闲服饰，但仍难掩他抗癌以来的疲态。

相关阅读：伍咏薇赞玄学师傅唐碧霞开盘即中 笑拍档 Brian「红得古怪」会有火花 视蔡一杰为家人认早知病情

蔡一杰状态只属一般

相片中的杰少明显比以前消瘦了许多，手臂骨骼轮廓清晰可见。以往在舞台上充满活力的他，如今面色显得比较暗哑，脸颊明显凹陷，皮肤亦略带松弛，整体精神状态只属一般，独自安坐时眼神亦流露出一丝沧桑，不少粉丝看到照片后大呼心痛：「瘦了好多了！」

蔡一杰主动揸机自拍合照

虽然当日蔡一杰未有化妆，精神也略显疲惫，但他面对被网民认出并上前要求合照时，却完全没有明星架子。一向出名「贪靓」的他，不但一口答应粉丝的合照请求，更在镜头前展露温和的笑容。该名幸运的女粉丝在网上大赞：「真人有型，有礼貌超nice！」原来在合照期间，蔡一杰温柔地教导女粉丝在哪个角度拍摄会更好看，最后他更主动接过粉丝的手机，亲自「揸机」为两人自拍合照，尽显绅士风度与亲民本色。

相关阅读：草蜢演唱会丨蔡一杰首揭患脑癌细节 切7cm脑瘤后得知扩散晴天霹雳：继续揾方法医

蔡一杰惊险抗癌路

回顾蔡一杰这段艰辛的抗癌之路，他曾忆述生病前某天去做义工时突感头晕不适，当晚致电医生朋友后被建议即时入院检查。经过一个多小时的等待，医生神色凝重地告诉他：「蔡先生冷静点，你脑内有一个7cm的恶性肿瘤。」

蔡一杰术后被告知癌细胞已扩散

这个噩耗对他而言无疑是人生巨大打击，但他当时保持冷静，一星期内便决定接受开脑手术。原以为手术成功便能雨过天青，怎料翌日主诊医生再带来第二个打击：「蔡先生，你的癌症扩散了。」面对接连的打击，蔡一杰依然没有选择放弃，他坚定地表示：「我没有放弃继续医治，寻求了很多方法。」

蔡一杰体重暴跌

在与病魔搏斗的过程中，蔡一杰的体重一度由72公斤暴跌至63公斤，但他为了向歌迷交代，一直努力操练及进食，最终成功回复到能够穿著背心上阵的状态，完美兑现了重返舞台的承诺。目前他仍在一路接受治疗中，并以平常心及坚强意志克服难关。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
20小时前
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
影视圈
16小时前
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
旅游
18小时前
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散纸?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散纸?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
生活百科
17小时前
「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程
「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程
影视圈
17小时前
罗兰两个月前再跌伤身体状况响警号 行动缓慢需工人搀扶 亲解离巢真相：有嘢做都唔想退休
罗兰两个月前再跌伤身体状况响警号 行动缓慢需工人搀扶 亲解离巢真相：有嘢做都唔想退休
影视圈
12小时前
星岛申诉王｜床具连锁店商场搞活动疑聘黑工 直击入境处「放蛇」即场拘4人
申诉热话
14小时前
李家鼎女友是马贯东妈妈 《东周刊》独家爆争产白热化 马贯东双手合十10字回应
02:05
李家鼎女友是马贯东妈妈 《东周刊》独家爆争产白热化 马贯东双手合十10字回应
影视圈
21小时前
李家鼎为电话录音声带流出报警  李泳豪IG发声明  吁别发布未经授权声带
李家鼎为电话录音声带流出报警  李泳豪IG发声明  吁别发布未经授权声带
影视圈
13小时前
入商场热过条街？港女怒写投诉信轰全港商场冷气大缩水 网民揭消失之谜兼激赞一商场最良心｜Juicy叮
入商场热过条街？港女怒写投诉信轰全港商场冷气大缩水 网民揭消失之谜兼激赞一商场最良心｜Juicy叮
时事热话
2026-05-26 10:07 HKT