蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度

现年59岁的草蜢灵魂人物蔡一杰，前年10月向外震惊公开自己头部患有恶性肿瘤，并已接受开脑手术。凭著惊人的意志力，他在月前重返舞台，又唱又跳完成草蜢红馆演唱会。当时他在台上惊爆，原来手术后医生告知他癌细胞已经扩散，但他展现出强大的生命力，坚拒放弃并积极寻求医治，当被问及是否有接受化疗时，他坦言「很多东西都做了」。近日，有网民在香港街头一间平民茶餐厅捕获正在休养中的蔡一杰，曝光了他的最新抗癌状态。

蔡一杰身形消瘦面色暗哑

从网民分享的照片及描述可见，当日蔡一杰独自一人坐在茶餐厅角落的位置用餐。他身穿宽松的酒红色T恤配搭黑色短裤，头上戴著一顶黑色棒球帽，并且把帽簷压得极低，似乎是有意遮挡头部开脑手术后的伤疤。虽然身穿休闲服饰，但仍难掩他抗癌以来的疲态。

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蔡一杰状态只属一般

相片中的杰少明显比以前消瘦了许多，手臂骨骼轮廓清晰可见。以往在舞台上充满活力的他，如今面色显得比较暗哑，脸颊明显凹陷，皮肤亦略带松弛，整体精神状态只属一般，独自安坐时眼神亦流露出一丝沧桑，不少粉丝看到照片后大呼心痛：「瘦了好多了！」

蔡一杰主动揸机自拍合照

虽然当日蔡一杰未有化妆，精神也略显疲惫，但他面对被网民认出并上前要求合照时，却完全没有明星架子。一向出名「贪靓」的他，不但一口答应粉丝的合照请求，更在镜头前展露温和的笑容。该名幸运的女粉丝在网上大赞：「真人有型，有礼貌超nice！」原来在合照期间，蔡一杰温柔地教导女粉丝在哪个角度拍摄会更好看，最后他更主动接过粉丝的手机，亲自「揸机」为两人自拍合照，尽显绅士风度与亲民本色。

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蔡一杰惊险抗癌路

回顾蔡一杰这段艰辛的抗癌之路，他曾忆述生病前某天去做义工时突感头晕不适，当晚致电医生朋友后被建议即时入院检查。经过一个多小时的等待，医生神色凝重地告诉他：「蔡先生冷静点，你脑内有一个7cm的恶性肿瘤。」

蔡一杰术后被告知癌细胞已扩散

这个噩耗对他而言无疑是人生巨大打击，但他当时保持冷静，一星期内便决定接受开脑手术。原以为手术成功便能雨过天青，怎料翌日主诊医生再带来第二个打击：「蔡先生，你的癌症扩散了。」面对接连的打击，蔡一杰依然没有选择放弃，他坚定地表示：「我没有放弃继续医治，寻求了很多方法。」

蔡一杰体重暴跌

在与病魔搏斗的过程中，蔡一杰的体重一度由72公斤暴跌至63公斤，但他为了向歌迷交代，一直努力操练及进食，最终成功回复到能够穿著背心上阵的状态，完美兑现了重返舞台的承诺。目前他仍在一路接受治疗中，并以平常心及坚强意志克服难关。