「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程

李家鼎近月爆出李泳汉与李泳豪「争产」，成为全城热话，最新一期《东周刊》独家爆「李家风暴」再添新一章，有指李家鼎年轻10岁、相恋20年的圈外女友「Viva」，曾与李泳豪因钱银问题发生争执，Viva更被揭是马贯东的母亲。外界更盛传当年男方得以踏上星途，背后全靠鼎爷穿针引线。对于这宗错综复杂的传闻，两位当事人都默契地选择三缄其口，马贯东仅向传媒表明不作回复，而鼎爷亦避谈此事，似乎双方都极力保护这段不为人知的关系与长辈的私隐。

马贯东父母早已离婚

随著大众目光聚焦在其家庭背景上，马贯东的成长经历亦备受关注。据悉，他的双亲早于他童年时期便已分开，自此他便跟随慈母及两名胞姊一同生活。在单亲家庭长大，令他与母亲和家姐的感情极度深厚。

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马贯东父亲去年离世

虽然父母早年离异，但马贯东对生父从未抱有任何恨意，长大后父子之间一直有联络，维持著良好的互动。然而天意弄人，其父于去年九月不幸辞世。当时，悲痛万分的他在网络平台上载了自己穿上素服送别亡父的凄酸背影，并配上一张幼童时期被爸爸紧抱的发黄旧相。他当时写下极度催泪的字句，他表示：「当年，你双手抱住我，带我嚟到呢个世界。现在，我双手抱住你，送你离开呢个世界。老窦，一路好走」。马贯东感叹当年是由父亲双手迎他来到世间，如今却是由他亲手送老父走完人生最后一程。

马贯东望买楼报答母亲

自2007年投考演艺训练班入行后，他的星途并非一帆风顺，默默耕耘多年才逐渐为人熟知。早前他在一个外地摄制的旅游节目中剖白心声时更激动落泪，坦言在演艺路上经历低潮的艰难日子里，全靠家人无私的后盾。母亲一句暖心的「够不够钱用？」，以及姊姊时刻的关怀，成为他咬紧牙关拼搏的最大动力。为了报答家人的养育与扶持之恩，他现时最大的愿望就是努力赚钱置业，让母亲能安享晚年。

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