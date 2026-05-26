李家鼎女友是马贯东妈妈 《东周刊》独家爆争产白热化 马贯东双手合十10字回应

现年81岁的李家鼎（鼎爷）自前妻施明今年3月离世后，家族的「争产连续剧」越演越烈。一对孖生儿子李泳汉与李泳豪不和升级，双方连日释出录音证据企图力证对方贪钱。两兄弟为争夺老父身家隔空火拼，新一期《东周刊》爆出「李家风暴」新一页，早年李家鼎身边的圈外女伴Viva，被揭是TVB当家小生马贯东的妈咪，更交代了她的背景，早年更曾带女儿家人现身，撑李家鼎的私房菜开张。报道中更有独家声带，指出细孖李泳豪曾为李家鼎与Viva间的钱银问题而发生争执。

马贯东避提家事

《星岛头条》联络到马贯东，问到李家鼎与妈咪交往的情况？知否妈咪与李泳豪间有过争执？马贯东只表示：「鼎爷家事我唔方便评论啦。」配以两个合十Emoji，未有多作回应，马贯东更避开提及妈咪与李家鼎的关系，以及声带中提到李家鼎因为去提款给Viva，导致撞车。

相关阅读：「李家风暴」惊爆新一章 《东周刊》独家爆李家鼎女友系马贯东阿妈 与李泳豪争产大斗法

自2016年起李家鼎凭厨艺节目《阿爷厨房》爆红，广告、商演接踵而来，更进军饮食界开私房菜，吸金力惊人，身家自然水涨船高。据悉，李家鼎与Viva早在2006年于朋友圈中结识，当时两人都曾经历婚姻失败，性格互补下迅速挞著。Viva早年曾任学护，后转行做经络治疗，手势极佳，甚至曾帮助瘫痪8年的病人和不孕妇女，现已退休享儿孙福。

当年李家鼎私房菜开张，Viva不仅带同女儿和孙女撑场，两家人更犹如一家人般融洽。李家鼎亦多次带女友公开亮相，恩爱放闪。虽然对外一直称女友是圈外人，但有知情人爆料指出，马贯东当年入行其实也是全靠李家鼎引荐，难怪他对复杂的家事始终三缄其口。

《东周刊》独家获得一段绝密声带，早前有传李家鼎赶著提款而发生交通意外，正因录音揭开李家鼎撞车的真实来龙去脉。原来李泳豪老婆Agnes当时已查明李家鼎户口有钱，但李家鼎当日依旧赶去提款，甚至因此撞车。而该笔钱并非如外界所传是给大仔李泳汉。

录音中，细仔李泳豪语气激动地向李家鼎炮轰： 「好似𠮶日星期六，你晨早溜溜打俾我老婆，话冇钱呀！冇钱！讲到明即刻帮你开e-banking睇，你系有钱喺度，你自己知，你系就要趁银行星期六收一点，仆出去，好啦！连个天都唔帮你嘞！撞车！你唔听人讲嘢！好急，我识咗你40几年啦，你做紧乜嘢呀？咁急出去，一定系写钱俾人，一定系马贯东个阿妈。」

相关阅读：李家鼎神隐一个月后首曝光 暴瘦憔悴面色暗哑 李泳豪大赞精神将父子档闯YouTube

想睇最新一期《东周刊》详细报导，即刻点击：https://bit.ly/4v628Z1