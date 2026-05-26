郑少秋仙气𡥧女近照罕流出  郑咏曦鼻嘴神复制爸爸撞样金像影后  33岁女学霸醉心学术研究

现年79岁的「秋官」郑少秋近年过著深居简出的生活，极少于公众场合露面。直到今年3月，他疑似罕有地于网上公布近况，向一直关心他的粉丝报平安，表示一向不喜欢交际应酬，因此大家较少机会见到他，并贴心呼吁粉丝们不用担心他的状况。

郑咏曦近照罕流出

回顾秋官一生，他经历过三段婚姻，感情生活一直备受外界关注。他在与「肥姐」沈殿霞离婚后，于1989年与现任太太官晶华结婚，婚后两人育有两名女儿郑咏恩（Winnie）和郑咏曦。相比起其他姊妹，现年33岁的幼女郑咏曦一直极为低调。不过，近日有网民在社交平台发布了郑咏曦的近照，随即引起网民广泛讨论！

相关阅读：郑少秋长女传离世丨秋官历两段婚姻四个女儿三个妈妈 肥姐追思会遭邓光荣公开大骂

郑咏曦和爸爸一样手长脚长

从网上流传的照片可见，郑咏曦绝对是「颜值爆灯」，不少网民惊叹她完美遗传了父母的优良基因，特别是她的鼻子和嘴巴，简直与爸爸郑少秋如同「饼印」一样。不仅五官神似，网民亦纷纷大赞咏曦的气质出众，加上遗传了爸爸手长脚长的特点，犹如秋官的完美翻版。另外亦有网民指郑咏曦的样貌，跟应届金像影后廖子妤相似。

郑咏曦醉心学术研究

据悉，有别于父母的演艺光环，郑咏曦对加入娱乐圈毫无兴趣，反而醉心于学术研究。一向个性低调的她，从小品学兼优，鲜少与爸爸同时公开露面，是一名名副其实的「女学霸」。据网上资料显示，郑咏曦在香港的大学主修生物学，毕业后一直专注进行研究工作。她为追求学术而锲而不舍，生活极度低调且充实。

郑咏恩曾跟欣宜齐齐睇骚

相比之下，家姐郑咏恩（Winnie）的作风则较为高调，过往亦不时成为传媒焦点。早年坊间曾有传Winnie极度抗拒自己的名字与同父异母的二姊郑欣宜扯上关系，指两人「面和心不和」。不过，两姊妹的关系近年早已破冰并日渐缓和，除了曾一同为秋官庆祝生日外，更曾相约齐齐睇骚。当年Winnie被指与已婚上司有暧昧绯闻时，欣宜更曾挺身而出，公开为妹妹的私生活护航，可见姊妹情深。

相关阅读：79岁郑少秋罕谈近况：这半年来世界和香港都发生不幸事件 传因丧女神隐亲解未露面原因