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「最后贵族」邓永锵前妻张淑仪罕曝光  嘟嘴卖萌状态胜米雪林建明  女儿跟刘嘉玲私交甚笃

影视圈
更新时间：21:00 2026-05-25 HKT
发布时间：21:00 2026-05-25 HKT

昔日邵氏花旦兼前无线女星张淑仪，自息影后一直过著优哉游哉的阔太生活，鲜少在萤光幕前现身。不过，近日她与相识超过半世纪的圈中闺蜜林建明（大姐明）及米雪开心叙旧，让其最新近况得以曝光。在林建明分享的聚会点滴中，三位昔日训练班同窗齐齐品尝甜点，气氛融洽。令人惊艳的是，驻颜有术的张淑仪在米雪和林建明身旁，看起来绝对是三人之中最青春焕发的一位，岁月似乎未有在她身上留下太多痕迹。

张淑仪冻龄美魔女

细看张淑仪的颜值与装扮，实在令人眼前一亮。顶著一头亮眼银发的她，不仅外貌依然十分吸睛，穿搭品味更是走在时代尖端，浑身散发著新潮气息，绝对称得上是名副其实的「冻龄美魔女」。而在其中一张与林建明的单独合照里，张淑仪更是对著镜头嘟起嘴唇，表情极度俏皮可爱。这个不经意的小动作，完全折射出她依然拥有一颗充满活力的年轻心态，魅力丝毫不减当年。

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张淑仪为「最后贵族」邓永锵前妻

回顾张淑仪的演艺生涯与感情生活，她早年曾活跃于电视圈，参演过《唔驶问亚贵》、《光怪陆离》、《七女性》以及《一屋．两伙．三人行》等多部经典无线剧集。1983年，她与被外界誉为「最后贵族」的已故富商邓肇坚长孙邓永锵共结连理，随即选择淡出幕前，专心相夫教子。两人婚后育有长女邓爱嘉（Victoria）及幼子邓裕铿（Edward），可惜这段婚姻最终于1992年画上句号。

张淑仪女儿跟刘嘉玲交情深厚

纵然离异，张淑仪与前夫一家仍维持著深厚情谊，甚至在邓永锵病重弥留之际，她亦专程飞赴英国悉心照料，以挚亲身份送别对方最后一程。时至今日，她的一对子女早已各自组织幸福家庭，女儿邓爱嘉于2014年下嫁外籍夫婿Christopher Owen，并在北京举办了盛大婚宴，及后诞下可爱的混血爱儿；而儿子邓裕铿则在2019年与同性伴侣John Auerbach于意大利缔结良缘，当时全家人均有到场见证。值得一提的是，邓永锵生前与影后刘嘉玲交情深厚，这份情谊亦延续至下一代，刘嘉玲近年在重要节庆时，依然会相约邓爱嘉一同庆祝，可见两家关系十分密切。张淑仪如今生活无忧，安享儿孙满堂的幸福时光。

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