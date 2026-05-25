朱玲玲罕穿紧身便服出巡佛山市集  尽展丰胸盛臀减龄20岁  丈夫罗康瑞一举动极宠妻

现年67岁、有「最美港姐」美誉的朱玲玲，自2004年与霍震霆结束婚姻后，于2008年改嫁瑞安集团主席罗康瑞。这对百亿富豪伉俪携手走过18载，感情依然如胶似漆。近日，有幸运网民于佛山一个市集中野生捕获二人。令人惊喜的是，这对身家丰厚的夫妇褪去华衣美服，以极致朴素的街坊装扮出巡，展现出截然不同的贴地风采。

朱玲玲激罕穿紧身便服出巡

当日，朱玲玲卸下昔日镁光灯下的雍容华贵，换上一件简约的碎花紧身上衣搭配休闲牛仔裤。即便没有名牌珠宝与华丽服饰的加持，她举手投足间依然散发著无法掩盖的高雅气质，阔太的非凡底蕴自然流露。在网民毫无修图的「零滤镜」镜头捕捉下，朱玲玲的真实状态令人啧啧称奇。她的脸庞未见岁月留下的明显痕迹，肌肤依旧保持紧致弹滑。更让人眼前一亮的是，那件贴身剪裁的T恤完美勾勒出她曼妙的曲线，身段丰满匀称，丝毫看不出即将迈入古稀之年，有网民更指朱玲玲这身造型为她减龄20岁，令人不禁赞叹「最美港姐」的称号绝非浪得虚名。

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朱玲玲为好友化身摄影师

朱玲玲漫步于熙来攘往的摊档间，心情显然极度愉悦。她不仅与同行友人有说有笑，面对镜头时更展露著发自内心的真挚灿烂笑容，毫无架子。期间，她还兴致勃勃地化身专属摄影师，亲自操刀为闺密们拍照留念，乐在其中的模样展现了她无拘无束、享受平凡生活的一面。

罗康瑞78岁银发浓密

至于陪伴在侧的78岁罗康瑞，同样放下了百亿上市公司掌舵人的固有形象。他身穿一件朴实无华的浅蓝色恤衫，随性地揹著一个斜孭袋，整体造型犹如邻家长者般亲切，完全褪去了商界大亨的锐气。虽然岁月为他染上了一头银丝，但其发量依然相当浓密，精神矍铄，实在是非常难得。

罗康瑞尽展「宠妻狂人」本色

这位商界钜子在爱妻面前瞬间化身「跟得老公」，在市集中寸步不离地默默守护著朱玲玲。当看到太太热情地为友人掌镜时，罗康瑞便在一旁耐心等候，更俏皮地探头观摩，眼神从未离开过妻子，嘴角不自觉地泛起满足且宠溺的微笑，将「宠妻狂人」的深情本色发挥得淋漓尽致。

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