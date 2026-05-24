杨思琦贪小便宜被针对？传拒请客兼黐饮黐食 曾打包拜神猪及生果 揭当年「吼住猪肉」真相

2001年港姐冠军杨思琦自出道以来，凭借甜美外貌迅速上位，成为多部TVB剧集的女主角，却因与吴帅未婚生女、狠飞李泳豪等风波令星途受影响。近来她因前男友李泳豪的家庭纠纷，被指翻身成功，连无线电视（TVB）也跟上热话，于深夜重播经典剧集《无名天使3D》，因此让杨思琦当年的演技成为网民热议焦点。面对多年的「戏屎」批评，以及指她「贪小便宜」和靠关系上位的传闻，杨思琦今日（24日）出席活动时霸气反击，为自己大平反！

杨思琦亲解「悭家」传闻

杨思琦于公屋成长，因参加港姐使她由基层升级成为小富婆，但多次被指难改「悭家」性格，甚至传她因贪小便宜而被同事针对，有次更在记者探班时被剧组人员暗寸「今次唔畀钱唔好食」，暗示她是时候请客。亦有传她只穿品牌赞助的衣物甚少花钱置装；最经典的莫过于在剧集拜神仪式后，被拍到将烧猪脚打包，向记者表示拿回家煲粥及喂狗，亦曾带走拜神用的生果。对于这些传闻，杨思琦在活动上一次过说清。她澄清当年并没有刻意取走拜神猪肉：「唔系我攞，系有人提议我攞返去，只系发生过一次，唔好讲我成世攞人便宜。」她笑言自己当年是个「懵猪」，根本不懂得下厨，只是顺著大家的提议才把猪肉带走。

杨思琦澄清有「万岁」请客

至于被指贪心享用邻厂或剧组的「万岁」（请客）饮食，因而受不少同事针对，杨思琦亦极力否认，并委屈表示自己平时也会主动「万岁」请客，只是没有人刻意提起，才令大家产生误会。

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杨思琦演技被批霸气反击：当监制盲㗎？

近日《无名天使3D》重播，不少网民对杨思琦当年的青涩演技作出批评。对此，杨思琦表示一直有留意网民的评价，但她不甘示弱地反击：「个个讨论我演技，话我戏屎！但当年我攞到『飞跃进步女艺员』奖，你当监制盲嘅咩？」回顾杨思琦的演艺成绩，她入行后机会不断，曾于《万千星辉颁奖典礼2004》夺得「我最喜爱的飞跃进步女艺员」，其后更在2006年拿下「最佳女配角」。她强调自己绝非只靠运气，当年作为新人付出了100%的努力：「我做新人做到足，有读熟剧本。」她更列举自己多年来在香港及海外获得的演技嘉许奖项，力证自己的演艺实力绝对经得起考验。

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杨思琦强调靠实力、没有后台

当年杨思琦出道即受力捧，加上屡获奖项，曾引来外界不少揣测。当年有传她是与TVB高层曾励珍（珍姐）的姪女份属好友，两人同为香港教育学院（现香港教育大学）同届毕业生，更曾在毕业典礼上同框合照，因此传出她入行后获珍姐特别关照。杨思琦出席活动时，严正澄清自己「没有识人或靠山」，在娱乐圈的一切机会都是靠自己的表现和努力争取回来，打破多年的「靠关系」传闻。

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