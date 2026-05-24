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吴婉芳二子结婚｜胡智同新婚妻早融入豪门家中  新郎手上有爱的纹身  老婆清纯小鸟依人

影视圈
更新时间：13:08 2026-05-24 HKT
发布时间：13:08 2026-05-24 HKT

有「最美港姐」之称的58岁前港姐亚军吴婉芳，与已故商人胡家骅育有二子一女，长子胡智略（Caspar）已于2021年迎娶霍英东孙女霍咏盈，而有「城中钻石级笋盘」称号的29岁二子胡智同（Lynus），近日亦低调举行婚礼，正式「封盘」。于婚礼中胡智同非常靓仔有型，颜值身形不输任何明星，他除了家世显赫还是学霸，毕业于牛津大学，而他醉心健身，于中心开设健身中心做老板。而其新婚妻子名叫Chunny，23年10月胡智同就曾于网上晒爱的纹身，Chunny日前亦做「跟得女友」，见证胡智同勇夺足球比赛冠军。

胡智同结婚剃须转形象靓仔到震

向来走型男路线、满面须根的胡智同，在婚礼当天彻底改变形象，将胡须剃得一干二净，使其本已出众的五官更显俊朗吸睛。从婚礼照片可见，身穿毕挺黑色礼服的他，依然难掩其健硕的肌肉线条，帅气程度简直是当明星的材料。

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胡智同妻子好有气质

而新娘子同样是焦点所在，她先后换上简约的红色晚装和白色婚纱，两套礼服设计典雅，完美衬托出她脱俗的气质。新娘五官精致，样貌清秀，散发著大家闺秀的温婉气息，与高大帅气的胡智同站在一起，无论外型或气质都极为相衬，被宾客大赞是一对「神仙眷侣」。

胡智同妻子早融入豪门家中

事实上，胡智同早前已罕有地让当时还是女友的她在IG曝光。2023年10月，胡智同曾公开一个「chunny」的文字纹身，而胡智同哥哥胡智略（Caspar）及大嫂霍咏盈（Caroline）都有follow Chunny，相信当时Chunny已融入家中。之后情人节，胡智同亦曾上载与Chunny的合照，指女友是「beautiful and kind honey」。已早前胡智同于IG上载勇夺足球比赛冠军的喜悦，照片中便见到Chunny小鸟依人地依偎在男方身旁，温婉动人，颜值极高，当时已被网民大赞匹配。

胡智同学霸型男曾被封钻石级笋盘

现年29岁的胡智同不只外型出众，更是才华洋溢。他与哥哥胡智略一样，先后毕业于香港华仁书院及英国哈罗公学，其后更考入世界顶级学府牛津大学。热爱健身的他曾参加健美先生比赛，并于2022年豪掷7位数字，与友人在中环合资开设健身中心。他除了亲自担任「生招牌」，更吸引到不少星级学生，如歌手陈凯咏（Jace）、王敏德二女王丽嘉（Irisa）等，同时他亦是母亲吴婉芳的私人教练。

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