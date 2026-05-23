李绮雯结婚｜41岁𡃁妹嫁健身教练梁恺杰 绝美裙褂Look曝光 婚礼延期5年终于顺利完婚

李绮雯（𡃁妹）与健美先生兼健身教练梁恺杰（Ocean）今日（5月23日）正式结婚。虽然一对新人在5年前已订婚，但因疫情关系，婚礼一直延期至今。李绮雯早前受访时坦言，近年经历不少生离死别，希望藉著婚礼与亲朋好友一同欢聚。

李绮雯穿中式裙褂出嫁

今日，一对新人及多位到贺亲友纷纷在社交平台上分享喜悦。从曝光的影片及照片可见，婚礼仪式做足，气氛温馨热闹。早上接新娘时，新郎梁恺杰穿上传统中式马褂，与兄弟团一同迎接新娘。而李绮雯则穿上华丽的裙褂，与老公梁恺杰在维港景色前甜蜜合照，褂上绣有精致的龙凤图案，喜气洋洋。

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李绮雯与老公梁恺杰深情拥吻

完成中式仪式后，李绮雯换上一袭简约优雅的西式婚纱，与换上黑色礼服的梁恺杰在户外草地进行拍摄，期间两人不时深情拥吻，幸福满泻。李绮雯日前透露，为了能有更多时间与来宾相处，整个婚礼只会换三套服装。关于蜜月旅行，梁恺杰则表示有意在年底参加于法国举行的HYROX比赛，如果抽签成功，或可顺道与太太度蜜月，展开新婚生活。

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李绮雯离开TVB开拓多元事业

现年41岁的李绮雯（别名𡃁妹）早在2001年参加亚洲电视（ATV）举办的「女优选拔赛」获得冠军而正式入行。凭借在亚视主持《群雄夺宝》等节目，其活泼开朗的「𡃁妹」形象深植人心。2006年，李绮雯转投无线电视（TVB），在《谈情说案》、《护花危情》及处境剧《爱·回家》等多部人气经典港剧中皆有亮眼演出。2020年她离开TVB，现时主力于个人品牌发展，同时亦担任自由身演员及司仪，开拓多元事业。在感情方面，李绮雯与拍拖多年的健美先生兼专业健身教练梁恺杰（Ocean）修成正果，于2026年正式结婚，展开人生新一页。

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