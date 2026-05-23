歌手2026│ 庾澄庆被淘汰疑有剧本 网民揶揄「上世纪编曲唱腔」 哈林：长沙一日游

《歌手2026》于昨日（22日）迎来首播，然而，首集赛果即爆出巨大冷门，64岁的庾澄庆（哈林）倾情献唱他的经典金曲《让我一次爱个够》，最终却仅获得2.01%的超低得票率，在九位首发歌手中惨垫底排名第九，成为本季首位遭到淘汰的歌手。当大会宣布结果并邀请他发表感言时，哈林被镜头捕捉到瞬间收起原本开朗的笑容，神情一度显得凝重。他先是以一句「没甚么好说的」淡淡带过，随后双手一摊，自嘲这次的长沙竞演根本是一场「一日游」，语毕才勉强挤出笑容，并补充道「人生就是这样」，立刻引发网络热议。

庾澄庆遭网民毒舌狂轰「太油、老了」

尽管台上难掩失落，但出道多年的庾澄庆在事后仍展现出乐坛前辈的豁达，昨晚11点多，庾澄庆在个人社交平台上传了一张站在鲜花旁，开怀大笑的照片，并大方发文写道：「长沙一日游！能坚持做自己喜欢的音乐并被你们听到！值了！」这番高情商的言论赢得不少粉丝的心。不过，对于哈林首集即遭淘汰的原因，内地网民却毫不留情地给出严厉评价。许多观众留言直指哈林这次的舞台表现「太油」，认为其演绎方式过于刻意，失去了歌曲原有的真挚情感；更有人不客气地批评他「年纪太大，已经唱不到」，直言在零修音的残酷直播考验下，其声带机能明显退化，高音部分显得吃力。此外，「编曲好怪」更成为众矢之的，不少乐迷认为此次改编过于繁复，且不合时宜，彻底破坏了《让我一次爱个够》原本的摇滚力量与爆发感，最终导致他流失了大众评审的选票。

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庾澄庆出场次序早有赛果

事实上，庾澄庆的爆冷出局，深刻反映了《歌手2026》本季极致残酷的赛制与观众口味的转变。在这种「全开麦、零修音」的放大镜检视下，单靠昔日的情怀与经典光环已不足以保证晋级，现场的感染力才是决胜关键，而且出场次序亦影响了观众的睇法，网民指较早出场的庾澄庆，观众仍未听过其他歌手演出，老派的曲风便令他处于劣势。但也有网民估计这类型真人骚，其实早有剧本，劝观众不要太认真。

网民期待郑欣宜到场踢馆

随著《歌手2026》首集赛果尘埃落定，除了遗憾一轮游的庾澄庆外，其他参赛歌手仍然值得期待，包括殿堂级歌手齐豫、「情歌王子」周兴哲、金曲歌后魏如萱、创作才子胡彦斌，还有刚夺下《披荆斩棘》第4季史上最年轻总冠军的尤长靖，以及重返《歌手》战场的张碧晨，至于天后王菲的29岁爱女窦靖童更是惊喜亮相，再加上来自美国的斯坦纳伊，令节目更加国际化。不过网民最期待的，还是多次传出会参赛的郑欣宜，能够到场踢馆。

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