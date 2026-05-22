佘诗曼迎51岁生日获群星拱照 周嘉洛陈山聪谢天华为视后庆生 上位小生有份去饭局惹揣测

视后佘诗曼（阿佘）将于5月28日迎来她的51岁生日，向来人缘甚佳的她，近日已经开始了连串的生日庆祝活动，频频出席好友们为她精心准备的生日饭局。今日（22日），佘诗曼于IG上分享了一组庆生照片，并写道：「又系另一个开心嘅夜晚」，心情大好。

佘诗曼获多位圈中好友提早庆生

从照片中可见，这次的生日派对星光熠熠，出席的圈中好友阵容鼎盛，包括近期曾合作《正义女神》的周嘉洛、蒋祖曼和马贯东，同场还有朱敏瀚，以及佘诗曼的好友陈山聪、谢天华、郭政鸿等，场面非常热闹。其中似乎只得朱敏瀚不曾跟佘诗曼合作拍剧，不少网民讨论二人是否将有合作机会。

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佘诗曼收「言官」生日蛋糕

身为主角的佘诗曼满脸幸福笑容，更开心到捧著鲜花陶醉地闭上眼睛。而饭局的焦点之一，无疑是桌上极具心思的生日蛋糕。其中一个蛋糕以法律为主题，饰有法官人偶、法槌及厚重的法律书籍，设计相当精致，可见是与佘诗曼近期在《正义女神》中「言官」一角有关，充满惊喜。佘诗曼也童心未泯地拿起写有「佘诗曼 生日快乐」的朱古力牌和传统的寿桃包合照，流露出可爱的一面。

一系列的照片和帖文都洋溢著欢乐的气氛，足见佘诗曼在圈中的好人缘。粉丝和网民们也纷纷留言，提早送上生日祝福，祝愿这位寿星女青春常驻，继续为观众带来更多好作品。

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