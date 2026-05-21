陈奕迅紧揽「未来女婿」好激动  康堤法国现场甜蜜撑男友  香港网球一哥黄泽林誓创历史

香港网球一哥黄泽林（Coleman）近期在法国网球公开赛外围赛中连番告捷，在关键的次圈赛事中，他激战三盘后成功击败捷克对手，只要再赢一场，就可以创造香港历史，成为首个打入法网正赛的香港人。而在观众席上，最引人注目的莫过于「歌神」陈奕迅（Eason）和他的爱女陈康堤（Constance）的身影，他们专程飞到法国，为康堤的男友黄泽林加油打气，场面温馨又热烈。

陈康堤疯狂为男友打气

比赛期间，康堤和爸爸陈奕迅坐在第一排的绝佳位置。头戴型格头巾的康堤化身为黄泽林的头号粉丝，全神贯注地紧盯男友的每一球，每当黄泽林得分时，她便毫不掩饰地拍手欢呼。从现场照片可见，当黄泽林赢得致胜一分时，康堤更是兴奋得手舞足蹈，脸上洋溢著骄傲与喜悦。

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陈奕迅瞓身支持黄泽林

坐在女儿身旁的陈奕迅，同样看得十分投入。他时而拍掌，时而紧张地望著球场，对这位「未来女婿」的表现显得相当关心。当黄泽林赢得比赛后，Eason更是激动地大力拍掌，脸上的笑容藏也藏不住。

黄泽林赛后紧揽陈奕迅

在赢得这场关键胜利后，黄泽林做的第一件事，就是走向观众席，与一直在场边支持他的陈奕迅和康堤庆祝。黄泽林更与「未来外父」Eason紧紧相拥，感谢他的亲身力撑，场面令人动容，也足证两人关系极佳。得到女友和未来外父的加持，相信为黄泽林注入了最强大的动力。

陈奕迅传为女儿媒人

据悉，陈奕迅其实是女儿和黄泽林的「媒人」。由于Eason本人是网球爱好者，经常到球场练波，因而与同为网球运动员的黄泽林相识。康堤在陪伴爸爸练球时，与黄泽林日渐熟络。加上两人同为拔萃书院的校友，背景相似，很快便一拍即合，发展成恋人关系。今年四月，康堤在公开场合被问及恋情时，甜蜜承认男友正在外地比赛，正式公开了与黄泽林的关系。

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