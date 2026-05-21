肥姐沈殿霞上海旧居现状曝光 曹可凡重游故地忆故友最后家乡情怀 揭开童年鲜为人知调皮史

纵横演艺圈近半个世纪，被誉为香港人的开心果「肥姐」沈殿霞在2006年进行了通胆管手术后，再被证实罹患肝癌，随后淡出幕前接受治疗，可惜到了2008年2月19日，「肥姐」沈殿霞因病情恶化于玛丽医院病逝，享年62岁。「肥姐」沈殿霞在娱乐圈地位崇高，笑声陪伴香港人成长，带给香港人许多欢乐，所以至今仍有不少人怀念她的一举一动。

曹可凡重游好友沈殿霞儿时旧居

近日有内地网红甘鹏找来曹可凡重游好友「肥姐」沈殿霞儿时在上海居住上的愚园路岐山村15号姑母的家：「当年沈殿霞父母先去香港，她借住在姑姑家里，在这里度过了一段成长岁月，亦磨砺了独当一面的个性，而喜爱表演的天性也早已是藏不住。」有网民直言：「沈殿霞带给我们太多快乐了，她值得有一部传记。」

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沈殿霞曾居住上海岐山村15号姑母家中

「肥姐」沈殿霞出生于上海，家中有9名姊弟中，她排行第6，家中经营烟草买卖，早年分别居住在上海市大华路和愚园路岐山村15号的姑母家中，曾就读上海市第三女子中学，到了1958年跟父母来到香港定居，1960年决心做艺人，却遭到父亲反对，幸好有大慈善家何伯为她调停。最后「肥姐」沈殿霞出被邵氏电影招聘为电影《一树桃花千朵红》童星，继而开始其演艺生涯，来自上海的「肥姐」沈殿霞曾在《欢乐今宵》主演当中一个名为《上海婆》的环节，「上海婆」的形象自此深入民心。今次曹可凡重游故友的出生地，勾起了不少回忆。曹可凡是著名电视节目主持人，从90年代与「肥姐」沈殿霞因多次合作主持结下深厚情谊，曹可凡曾表示肥姐私下对他这位后辈关爱有加，不仅教导他录影绝不能迟到及出错要补台，更以自身敬业精神为表率，总是提前背熟对白，曹可凡又称肥姐有很深的上海情怀，即使在病重时还坚持去看在香港演出的越剧《红楼梦》，医生称只让她看20分钟要回医院，结果她看完整场戏。

沈殿霞童年居所仍留不少旧日气息

在影片中，沈殿霞童年居所仍留不少旧日气息，四周不见高楼大厦又或者繁荣设施，弥漫着一股纯朴感觉。曹可凡与甘鹏在岐山村有奇遇，竟然走进沈殿霞童年的居所，阿婆回忆起这位「三楼姐姐」，印象最深刻的是肥姐在1998年曾回乡寻亲：「伊（她）穿高跟鞋，穿了一个皮的衣裳（她）又胖，对吧？」寥寥数语，生动还原了肥姐当年时髦又极具标志性的巨星风范。曹可凡还说：「其实这个地方呢，并不是肥姐自己的家，这是她姑姑家。当时父母已经去了香港，她一个人，所以那是她姑姑家，她就住在姑姑家里头。当然家里的条件还是很好的，但只不过呢，这不是自己的家，所以有一点点寄人篱下的感觉。但是姑姑没有对她任何不好，当时她住在这里，去中西女中（现市三女中）读书。同学当中除了她，还有周信芳的小女儿周采茨，两个人都是因为小时候长得胖胖的，所以肥肥小时候人家叫『乌克兰大黑猪』，周采茨呢叫做『乌克兰大白猪』」。我问了当年留在上海的老同学们，她们记忆中沈殿霞比她们高了一届，当年就挺调皮的，跟郑佩佩一样，也是初中就去了香港。」

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曹可凡回忆与肥姐最后通话

在肥姐旧居的天台上，曹可凡回忆起肥姐生命最后阶段打给他的一次通话，至今仍历历在目：「有天晚上我在雍福会跟人吃饭，突然电话响了。」曹可凡忆述，电话那头传来熟悉的上海话：「曹可凡，我是肥肥啊！」当时外界都在传肥姐病重，肥姐在电话中无奈表示：「人家全当我快要走了，侬帮我放只节目老好，谢谢侬。」原来，肥姐因为养病只能待在家中，感到百无聊赖，于是拜托曹可凡帮她复制一些上海经典沪语情景剧《老娘舅》的光碟。曹可凡二话不说，立刻请制作人拷贝了一两百集的光碟送到香港。这份来自故乡的礼物，成了肥姐最后时光的重要精神寄托。曹可凡后来从肥姐女儿郑欣宜口中得知：「原来这些都是你给我妈弄的。」欣宜证实，肥姐那段时间因为已经停止工作，每天都在家里反复观看这部充满上海弄堂市井气息的喜剧。