袁文杰飞伦敦撑阿仙奴争冠 获超级VIP级款待跟萨卡合照 卢觅雪形容朝圣之旅永世难忘

袁文杰是圈中著名的阿仙奴球迷，上周他特意和资深制作人兼演唱会主办萧潮顺、传媒人卢觅雪飞赴伦敦，欣赏爱队今季最后两场比赛，希望能见证阿仙奴夺取今季英超冠军打气。

卢觅雪亲到主场打气见证赢波

在足球发烧友陈厚毅医生精心安排下，他们一行三人不单止是欣赏球赛那么简单，更享受了超级VIP般的招待，既有球队名宿全程陪伴，可在阿仙奴主场酋长球场的更衣室通道拍照和插角球旗，并在球赛完毕后和一众球员偶像Hi Five。

袁文杰感受现场震撼

袁文杰说在现场感受到的那份震撼绝对非笔墨可以形容，而最开心的便是得到球队王牌萨卡的合照和亲笔签名在球衣上；萧潮顺表示球员在场上的拼搏精神永远值得我们学习，他自己见过很多天皇巨星，但在心爱的球员面前他也有如小粉丝般，今次能够在更衣室通道近距离和球员接触，可以把这份经验放在即将举行的罗启豪加谭辉智的《双声演唱会》的完场合照安排上；卢觅雪说可以在阿仙奴主场为他们打气，看到他们赢波，特别是拿到球星萨卡的签名，所以这次爱队朝圣之旅永世难忘，现在非常期待看到本周日阿仙奴捧起超级联赛的画面。