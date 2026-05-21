陈秀珠晒40年前船河珍贵合照 惊见两大气质影后同框惹热议 儿子美国出世生父成谜

80年代花旦、前TVB「御用阿妈」陈秀珠，2020年离巢TVB后，甚少再作幕前演出。近日陈秀珠多度在社交平台分享年轻时期的旧照，青春活力的模样，引起网民关注外，最近曝光的昔日靓相，同框的女星更掀起网民热烈讨论。

陈秀珠笑得灿烂

陈秀珠昨日（20日）在IG分享的四人合照，拍摄日子显示在1986年8月17日，陈秀珠与几位圈中人在船上嬉戏打闹，又揽作一团，笑得非常灿烂。照片中，四人青春无敌更大晒美腿，吸引网民猜测相中人是否钟楚红、张曼玉，以及林漪娸，更大赞：「个个都好有气质」。陈秀珠未有回应网民及开估，只简单留言：「旧相片，旧足迹，大家依然活得开心，活得自在。#旧日的足迹 #游船河」。

相关阅读：80年代当红花旦喜获儿子庆祝生日 意外获一份礼物劲感动 因单亲身份对阿仔有亏欠：佢觉得有缺失

陈秀珠晒沙滩相

而日前分享的另一张沙滩照，陈秀珠以吊带牛仔裤配搭白色T恤，腰间挂有一部Walkman，充满80年代的潮流气息。陈秀珠留言：「哈哈！偶尔找到相片中和朋友享受阳光与海滩，竟然忘记对方名字！很少有这样穿衣配搭加Walkman 耳机，又几in！」网民估计照片拍摄早在40多年前。

现年67岁的陈秀珠，早于1979年参选香港小姐入行，从影超过40年。陈秀珠于80年代备受力捧，成为TVB的当家花旦之一，曾主演《射雕英雄传》、《金枝欲孽》等经典角色，演技深入民心。陈秀珠近年多演妈妈角色，被封为「御用阿妈」。

陈秀珠曾恋富二代

陈秀珠早年曾与富二代、云顶赌场老板儿子林致华拍拖，二人分手后，陈秀珠于1999年突然传出在美国秘密诞子，儿子陈迪加现已26岁。但陈秀珠多年来从未提到儿子的生父身份，多年来做单亲妈妈独力抚养儿子长大。

相关阅读：陈秀珠被问「搭上六位富豪未婚产子女星」传闻 直线抽击爆料人邓兆尊：讲有建设性嘅嘢啦