柳应廷新作《金刚不坏》 直视善恶失衡时代 MV化身审判官演绎「罪与罚」

MIRROR成员柳应廷（Jer）推出全新单曲《金刚不坏》，延续他与音乐伙伴的深度合作。歌曲由黄明德（Dark Wong）、余琛懋（Samuel Yu）、Eirik Næss、Lars Horn Lavik作曲，是Jer首度与这三位海内外创作人组成的团队合作；词继续由小克操刀，编曲为逆流，监制为王双骏。歌曲核心命题紧扣「杀人放火金腰带，修桥补路无尸骸。礼必崩、乐必坏，金刚化尘埃」，直视善恶失衡、价值崩坏的时代困惑。

柳应廷MV里黑暗中有执念舞动

《金刚不坏》MV中，Jer饰演一位代表「罪与罚」的审判官，开路者举火引路，他牵着铁链，带领分别象征贪婪、愤怒、傲慢的三个人，走向只能前进、不能回头的红色审判坛。如歌词所言：「善或恶早已难以被谁清楚注解，坏与好，也早就不再标准答案。」Jer说：「MV里黑暗中有执念舞动，仇恨、欲望、自以为对的傲慢，当我们选择不表态、不选边站，是否真的能置身事外？真正可怕的，从不是某一个坏人，而是世界对变坏与夸大真相习以为常。」

柳应廷颈上画《金刚经》四句梵文

MV中，Jer颈上由化妆师手画《金刚经》四句梵文：「一切有为法，如梦幻泡影；如露亦如电，应作如是观。」他手持印有歌词的布幅，审判坛后更有四幅两层楼高的行草书法，写上《金刚不坏》歌词，视觉与主题紧密呼应。Jer说：「MV没有给出标准答案，更像一场共同经历的审判，一堂关于罪与罚的课。走完之后，世界未变，但看人的方式，或许会有一点不同。」此外，Jer今个星期六、日将在亚洲国际博览馆Arena举行「The Shade of Breathing」 Live 2026》演唱会，期间会首次现场演绎此曲。

