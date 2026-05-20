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高海宁印尼度假式写意工作 白色吊带背心Big爆身材配齐浏海头成焦点 网民激赞：你引死人

影视圈
更新时间：18:45 2026-05-20 HKT
发布时间：18:45 2026-05-20 HKT

39岁高海宁（高Ling）近日飞往印尼工作兼度假，形象百变的她也勇于在造型上作出新尝试，昨日高Ling在社交平台分享了一辑于当地工作及度假期间的花絮照片及片段，她留言：「一边渡假 一边工作 正！」照片中高Ling穿上白色吊带小背心配以齐浏海新发型，圈中好友廖子妤大赞她「浏海好看！好可爱」、蒋祖曼同样地赞她「靓靓！」高Ling除了发型新造型，小背心加上她的迫爆身材同时也成为焦点，随即引来大批网民留言激赞造型「短发令你更性感」、「靓到无朋友」、「你引死人」。

高海宁吊带背心身材成焦点

工作以外，这次行程可说既充实又愉快，一向热爱运动的她，趁空档时也不忘到健身室操练，借此保持完美体态。她又换上简约的蓝色和白色背心，在泳池边及户外享受个人悠闲时刻，期间她更忍不住要送吻给粉丝大派福利。难怪她也说自己是度假，除了在泳池边进餐及享受冻饮，她更捕捉到在树身出现的小松鼠，真的完全进入度假状态当中。此外，再Ling还分享了自己与随行团队在餐厅聚餐的大合照，可见她与团队感情非常深厚，尽显寓工作于娱乐的一面。

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