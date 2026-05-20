80岁秦沛做爷爷 姜文杰晒一家三口相宣布女儿「小姜蓉」出世 面珠墩饱满劲可爱

恭喜！秦沛荣升做爷爷。姜文杰（Benji）今日（20日）与太太李泳淇在IG贴上一家三口的相片，宣布女儿已经出世：「我做爸爸啦 ～「小姜蓉」出咗世啦！重8磅4安士！辛苦了老婆，恭喜绝世好爸荣升绝世好爷爷，小姜妹荣升「姑姑」，多谢老婆.. I love you so much，以后我哋一家三口了。」

「小姜蓉」脸颊饱满精灵可爱

相中所见，爷爷秦沛看到孙女「小姜蓉」的一刻，心情当然十分兴奋，他隔着玻璃与孙女「小姜蓉」先来一张合照，接着又对着孙女扮鬼脸，脸上流露一幅慈祥爷爷的神态。「小姜蓉」的眼睛虽然被太阳眼镜emoji遮住，但仍可见脸颊饱满，皮肤粉嫩，趣致的小脸精灵可爱。

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李泳淇笑称从此以后又一个宠女狂

姜文杰去年11月与太太李泳淇在IG贴上超声波相片，宣布即将荣升做父母：「1 + 1 = 3」。准姑姐姜丽文兴奋地留言：「AUNTIE LESLEY IS READY.」新手妈咪李泳淇生B后亦有留留言：=「『小姜蓉』出世啦！Welcome to the world!! 从此以后又多左个宠女狂，Love you!!」姜文杰一直未有公布BB的性别，他曾戏言若是生仔便以「姜葱」为名，生女的话则用「姜蓉」，两个名字也是可以吃及很好味，姜文杰亦表示太太生产时他也会入产房，由于看到很多入产房的男士也晕倒，所以他届时只会望着太太的面容，并会亲自主持剪脐带这个「剪彩仪式」。

姜文杰李泳淇结婚正值疫情高峰期

模特儿出身的李泳淇曾在2013年参加香港珠宝小姐，在比赛上夺得冠军及「最上镜小姐」，姜文杰与李泳淇在2013年因合作YouTube片重逢，经过通宵拍摄了解后，姜文杰与李泳淇火速挞著，到了2022年2月22日，姜文杰与李泳淇宣布结婚，当时姜文杰写道︰「相恋时，你22岁，我32岁，命运安排我哋拍摄相识。」由于二人结婚时，因正值疫情高峰期，因此一对新人只在双方父亲及律师见证下，到律师楼签字注册。直到2024年，姜文杰在「520（我爱你）」的日子补办婚礼，荣升做老爷的秦沛曾叮嘱儿子和新抱：「记住喇，融洽，互相体谅、开开心心、长长久久。」

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