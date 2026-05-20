93郭嘉骏正式解冻！首认因闹公司被雪：系我衰咗 曾谂过解约转行 疯狂反思决做谦虚艺人

ERROR成员郭嘉骏（193）自年初疑因言论风波被公司MakerVille「雪藏」后，近日正式「复出」。早前193郭嘉骏现身于尖沙咀商场的巨型玻璃箱内，展开自困74小时「公开生活」，原来他为个人单曲《呆等》宣传，现场有经理人、助手、化妆师及发型师跟场。

193郭嘉骏认闹公司「衰咗」

经过四个月被公司「雪藏」，今日（20日）193郭嘉骏于520大日子出关，大批「老婆」到场支持。现场播放新歌MV期间，身处玻璃箱内的193郭嘉骏，见他感动到眼红红。193郭嘉骏亲自解说被「雪藏」原因：「我成日同网民对骂，网民话我系『擦鞋仔』，我就唔系「擦鞋仔」，系我衰咗！竟然有边个打工仔会闹公司，同公司投诉，仲要向外投诉，呢个好大问题！」

相关阅读：ERROR 193「上水」停工3个月终现身 直击尖沙咀玻璃房「长期抗战」丨独家

193郭嘉骏曾想过不会再见到粉丝画面

当193郭嘉骏见到司仪，忆起当年一起拍摄《花姐ERROR游》好辛苦，令他感触到想喊。他自爆有份策划MV，但导演加插要他写信粉丝戏份，当时他即场爆喊，导演更没有Cut机，本身有少少搞笑，最后出来效果好温情。谈到粉丝的热情表现被感动到眼红红，193郭嘉骏接受访问时指拍摄MV过程中，令他感动到崩溃流泪，自己是很容易触动泪线的人，所以见返司仪后谂返好多回忆。问到今日是否正式「解冻」，193郭嘉骏表示有想过自己是否不会再见到粉丝的画面，但今日又回到熟悉的画面，之前也曾担心会有陌生感觉，但「休息」这四个月来好多谢同事，以及帮过他的人，以前个人懒会收埋自己，不想扩阔社交圈子而不回复，今次获得好多人关心，也会派心畀like又会讲多谢，193郭嘉骏更坦承因出关紧张到手震震：「系呀！今日有啲紧张，好似呢段休息期间，自己去旅行都好低调，出街买嘢都系点对点，唔喺大众视线。」问到「休息」期间可有出现情绪问题，193郭嘉骏说：「我情绪一向有问题，我唔介意承认我EQ低，但相对就IQ高，我系ERROR入面最高IQ𠮶个，好耐之前我曾经睇过医生，自己解决咗！算系半个心理学家，总之要自愈修复。」

相关阅读：193郭嘉骏多口被雪藏三个月 直播吐苦水：我唔能够讲太多 困于尖沙咀玻璃箱倒数等复出

193郭嘉骏表明以后做个谦虚艺人

193郭嘉骏又指以前的自己不会主动闹人，但被人闹就会反击，经过睇书后明白改变不到别人闹自己，现在会改变自己想法。提到有指他因失言而得罪高层，193郭嘉骏表示以后做个谦虚艺人，是网民所讲的「伪人」，自己一向是「伪人」，因为曾经做甚么被指假的，等于今次的行为艺术，本身个人是真，也要修饰。谈到他是否经一事、长一智，193郭嘉骏表示这几年是经十事、长十智，以前好忙没有太多反思机会，今次「休息」四个月有时间反思可以放空自己，亦明白到不要理会别人的课题。谈到网民指他今日「复出」原来为推出新歌搞场「大龙凤」，193郭嘉骏表示出歌当然要宣传，自己也不想欺骗大家的信任，虽然自困玻璃箱，但粉丝这几天黄雨、下雨也等他，不过亦有人讨论闹他，也明白完美的人也会被抽秤，但网上闹他的人也当作为他宣传，令全香港人都留意到他出歌，不过他已经停玩Threads，当中大部份网民也是人生不开心找人发泄。谈到未来动向，193郭嘉骏表示刚推出新歌，亦会拍广告、综艺节目外，并会复出《晚吹》，还有其他工作安排中。

相关阅读：193郭嘉骏高调复工 获甘比携同咕𠱸手作探班兼化身人生导师 提议即场提写下想做目标

193郭嘉骏亲自解说被「雪藏」原因

其后193郭嘉骏亲自解说被「雪藏」原因：「我成日同网民对骂，网民话我系『擦鞋仔』，我就唔系「擦鞋仔」，系我衰咗！竟然有边个打工仔会闹公司，同公司投诉，仲要向外投诉，呢个好大问题！我系老板都唔止雪啦，一嘢赶走佢，所以觉得公司对我非常厚道，咁快出返嚟，四个月之㖞！如果其他公司雪都唔系呢个程度。」问到跟公司关系最差时候可有谈及解约，193郭嘉骏承认曾经有想过有无其他地方去，或者不做艺人，都有其他商量的方案，公司亦有叫他早点出来，但自己想「休息」长时间一点直至七月，而公司觉得现在是最好的时候出来，又笑言自己是ViuTV吉祥物，有些节目会归位。问到可需续约才可以复出，193郭嘉骏说：「未续约！但倾向有你有我，一定留畀MakerVille，合作模式开心就会继续做，公司唔开心都未必要你啦！」提到有传他跟经理人不和而引发事件，193郭嘉骏表示现在很和谐，也多了好多人帮手，越多人做事越好，自己也舒服好多，因为以前自己好执著，事事亲自做，现在多人帮又做到事。