家业｜剧情懒人包、5大看点 杨紫化身制墨女王

| 陆剧《家业》剧情与亮点解析 懒人包 ▼ 明朝徽州墨业商战剧《家业》由杨紫与韩东君领衔主演。讲述制墨世家么女李祯突破性别限制，与竞争对手骆文谦携手重振家族与徽墨辉煌的励志故事。 📌 剧情核心与背景 徽墨世家兴衰： 故事设定于明朝嘉靖年间，百年制墨世家李家因贡墨案导致八房被除族，家族面临重大危机与没落。

故事设定于明朝嘉靖年间，百年制墨世家李家因贡墨案导致八房被除族，家族面临重大危机与没落。 逆境重振家业：李氏八房么女李祯为解决生计毅然走上制墨之路，以天资与努力惊艳徽州墨业，重塑千年徽墨光彩。 📌 关键人物介绍 李祯（杨紫 饰）： 突破「女子不掌墨印」传统，女扮男装打造顶级墨品，成功抵御外来冲击的商战女王。

突破「女子不掌墨印」传统，女扮男装打造顶级墨品，成功抵御外来冲击的商战女王。 骆文谦（韩东君 饰）：骆家次子，与李祯从商业竞争对手发展为合作伙伴，最终折服于她的才华并结为连理。 📌 三大必看亮点 聚焦非遗文化： 深度融入国家级非物质文化遗产，真实展示36道古法徽墨制作工艺，填补影视题材空白。

深度融入国家级非物质文化遗产，真实展示36道古法徽墨制作工艺，填补影视题材空白。 金牌制作班底： 由曾执导《延禧攻略》、《鬓边不是海棠红》的知名导演惠楷栋操刀，剧集质量有保证。

由曾执导《延禧攻略》、《鬓边不是海棠红》的知名导演惠楷栋操刀，剧集质量有保证。 诚意满满原声带：杨紫与韩东君亲自献唱插曲，并邀得谭维维、刘宇宁等实力派歌手献唱主题曲与插曲。

家业｜由杨紫以及韩东君领衔主演的非遗题材电视剧《家业》，于5月17日在爱奇艺播出，讲述李墨世家八房么女李祯为振兴家业，与骆家次子骆文谦从竞争到合作，共同应对墨业挑战的故事，全剧共42集。下文为您精心整理了《家业》的剧情懒人包，即睇分集剧情、角色介绍及5大必看亮点！



剧情大纲

追剧日历

角色介绍

分集剧情

5大看点

《家业》剧情大纲：杨紫化身商战女王

明朝中期，一场贡墨案打破维持已久的徽州墨业格局，位居龙头多年的百年制墨世家李墨没落，李墨八房被除族。时光流转，八房么女李祯为解决生计毅然走上制墨之路，凭借天资和努力惊艳沉寂已久的徽州墨业，她与骆家次子骆文谦从竞争到合作，以墨为刃，重塑徽州墨业辉煌，振兴百年家族，再造千年徽墨光彩。

《家业》由杨紫以及韩东君领衔主演。

《家业》追剧日历

《家业》追剧日历公开！

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《家业》人物关系图

《家业》人物关系图公开！

《家业》主要角色介绍

杨紫 饰 李祯

李祯是制墨世家李氏宗族的八房么女，她透过女扮男装突破「女子不掌墨印」的性别限制，打造出顶级墨品，成功抵御外来墨业冲击。

杨紫饰演李祯。

韩东君 饰 骆文谦

骆文谦是李祯的商业竞争对手，后来折服于她的才气，二人齐打造共创徽墨盛世并成亲。

韩东君饰演骆文谦。

吴冕 饰 汪如君

汪如君身为李氏家族的成员，她在李家遭遇重大变故时身处其中，更见证家族由盛转衰的过程。

吴冕饰演汪如君。

田小洁 饰 李金水

李金水是李氏家族八房的掌房，在家族因贡墨损毁而未落后，他决定自愿从族谱除名，并教导孙女李祯制墨。

田小洁饰演李金水。

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《家业》分集剧情简介

第1－2集：李祯与骆文谦因鱼灯相识

骆文谦回徽州过中秋，撞坏小胖子的鱼灯，被李祯解围，二人因此结识。李祯带他摸秋，骆文谦摔伤手臂，李祯用胭脂墨为他敷伤并相赠。骆文谦偷看李祯闻香辨墨，心生羡慕。两个月后，李家三兄弟送贡进京，因李景福醉酒失火，贡墨尽毁，圣上震怒。李景祺死狱中，李景东断腿，李家贡墨头衔被夺。李景福之父李金水自请除族。十年后，李祯与田本昌定亲，婚期将至，田本昌接下大订单，李祯担忧劝解。田家造烟屡屡失败，恐难交货。田槐安向曾为家奴的骆家求助，骆文松要求田家借李家八房墨方，才肯帮忙。田本昌拒绝，被田槐安责备，坦言自己早有利用八房壮大田墨之心。

第3－4集：李祯决心用墨证明自己

为求骆文松帮忙，田本昌向李祯借墨方被拒。田家以退婚相逼，李祯母亲赵瑾陷入两难。田本昌煽动李祯哥哥李正良偷墨方放入嫁妆。大婚当日，李景东当街拦轿指控八房私赠墨方，果然搜出证据。李金水为护孙辈，当众钉齿铭誓，永不制墨。李祯看清真相，当场撕毁墨方退婚。李祯偶遇卖散墨的游商，辨出墨用罕见黑矮松所制，获赠墨锭。不久她为客人送文书，发现被淘汰的松材正是黑矮松，而骆文松正因无人鉴松发怒。李祯以墨锭为赌与骆文松比试，成功辨松并指出黑矮松最佳。骆文松邀她入骆墨被拒。李祯目睹爷爷哥哥受辱，决心用墨证明自己。

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李金水为护孙辈，当众钉齿铭誓。

《家业》5大必看亮点

1. 杨紫再化身商战大女主

杨紫继在去年播出的《国色芳华》饰演商战大女主，可谓一呜惊人！在时隔逾1年后，她再次化身商战女王，由经营花坊到制墨，她在《家业》中饰演的李祯更打破「传男不传女的祖训」，逆境中扛起家业，聚焦女性在传统行业的突破以及坚守。

杨紫再演商战大女主。

2. 韩东君重返古装剧

韩东君近年参演不少电视剧，当中均是现代剧或年代剧，他对上一部的古装剧已经是追溯到2020年与今年参加《乘风破浪的姐姐7》的陈瑶领衔主演的《无心法师Ⅲ》。韩东君1米82的身高，以及五官深邃的浓颜长相，与古装的装造十分适切，势令粉丝期待万分！

韩东君时隔6年拍古装剧。

3. 非遗文化与历史背景融合

《家业》以明朝嘉靖年间徽洲墨庄为背景，深度融入国家级非物质文化遗产－徽墨制作技艺，展示出36道古法制墨的工艺，还原徽洲黛瓦烟雨的人文风貌与崇文重教的家风道义。除此之外，剧集亦填补了徽墨制作技艺在电视剧作品中的题材空白。

4. 《延禧攻略》导演惠楷栋操刀

除了台前阵容星光熠熠外，《家业》的幕后团队同样豪华。电视剧由惠楷栋执导，他曾担任内地多套爆剧的导演，例如《延禧攻略》、《烈火军校》、《鬓边不是海棠红》等，古装剧亦是他的舒适圈，因此剧集的质量绝对有信心保证。

《家业》台前幕后星光熠熠。

5. 杨紫、韩东君亲唱OST

《家业》共收录6首OST，当中两位主角杨紫与韩东君身兼多职，拍完剧再齐齐献唱插曲《远山黛》，杨紫更翻唱改编自徽州民歌《磨米磨麦》的徽州童谣，诚意满满！除此之外，剧集邀得实力唱将谭维维唱主题曲《墨妆》，以及刘宇宁唱插曲《旧年》。

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杨紫与韩东君联手唱OST。