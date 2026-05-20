周慧敏美国巡演指定黄剑文合唱 感恩告白：祂安排你来守护我

前年10月黄剑文在麦花臣场馆举行人生首场个唱《黄剑文 Stand By Kimman演唱会》，等了8年终于有这机会的他，开心能够邀请周慧敏(Vivian)担任演出嘉宾。当晚Vivian感到，现场观众如家人一样来支持黄剑文，而她则似家庭中的大姐姐，所以一定要来撑他，更说：「上头(上天)落命令我们要彼此相爱，互相鞭策，我相信你在音乐路上将会继续发光发亮。」

礼尚往来互撑

然而近日女神周慧敏(Vivian)正努力为她将于美国举行的《地老天荒爱一场周慧敏巡回演唱会》的雷诺站及大西洋场站演出进行彩排。这次就如之前担任黄剑文演唱会嘉宾时所说，她以大姐姐身份礼尚往来，邀请了黄剑文担任这次巡回演唱会的嘉宾。

黄剑文感恩能够同行

昨晚Vivian上载了一张与黄剑文的合照到网上，并留言感谢说：「多谢你当我美国演唱会的嘉宾，在这个特别的日子，我只想和你合唱，因为我知道你是被祂安排来守护我的。今天在彩排现场，回头四周看一下，发现Kimman原来已经静静来到坐着。最近每次见到Kimman都觉得他在发亮，那种光很温柔，带着圣洁，看到你的微笑，心里已得安慰。」

另外，Vivian表示：「我已经收下大家对她说的话，有心有爱。」她会带着大家给她的力量，尽心完成这次的表演。而黄剑文也多谢Vivian的邀请，并表示：「感恩能够同行，除咗多谢，冇嘢好讲。」