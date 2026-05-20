Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周慧敏美国巡演指定黄剑文合唱 感恩告白：祂安排你来守护我

影视圈
更新时间：16:45 2026-05-20 HKT
发布时间：16:45 2026-05-20 HKT

前年10月黄剑文在麦花臣场馆举行人生首场个唱《黄剑文 Stand By Kimman演唱会》，等了8年终于有这机会的他，开心能够邀请周慧敏(Vivian)担任演出嘉宾。当晚Vivian感到，现场观众如家人一样来支持黄剑文，而她则似家庭中的大姐姐，所以一定要来撑他，更说：「上头(上天)落命令我们要彼此相爱，互相鞭策，我相信你在音乐路上将会继续发光发亮。」

礼尚往来互撑

然而近日女神周慧敏(Vivian)正努力为她将于美国举行的《地老天荒爱一场周慧敏巡回演唱会》的雷诺站及大西洋场站演出进行彩排。这次就如之前担任黄剑文演唱会嘉宾时所说，她以大姐姐身份礼尚往来，邀请了黄剑文担任这次巡回演唱会的嘉宾。

黄剑文感恩能够同行 

昨晚Vivian上载了一张与黄剑文的合照到网上，并留言感谢说：「多谢你当我美国演唱会的嘉宾，在这个特别的日子，我只想和你合唱，因为我知道你是被祂安排来守护我的。今天在彩排现场，回头四周看一下，发现Kimman原来已经静静来到坐着。最近每次见到Kimman都觉得他在发亮，那种光很温柔，带着圣洁，看到你的微笑，心里已得安慰。」
另外，Vivian表示：「我已经收下大家对她说的话，有心有爱。」她会带着大家给她的力量，尽心完成这次的表演。而黄剑文也多谢Vivian的邀请，并表示：「感恩能够同行，除咗多谢，冇嘢好讲。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连ATM card都无！75岁长者竟被银行连开3张信用卡 仔女怒斥：防骗仲要防银行？｜Juicy叮
连ATM card都无！75岁长者竟被银行连开3张信用卡 仔女怒斥：防骗仲要防银行？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
21小时前
佳宝超市再减价！全场货品无门槛一律8折 全线分店一连4日有得减
佳宝超市再减价！全场货品无门槛一律8折 全线分店一连4日有得减
生活百科
4小时前
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
01:08
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
即时国际
22小时前
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
旅游
23小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
3小时前
我要赞佢｜型男医生高空救人被全城赞天使 拥多重身份运动健将兼歌手
我要赞佢｜型男医生高空救人被全城赞天使 拥多重身份运动健将兼歌手
好人好事
5小时前
港人列深圳按摩「黑店」8大特征！长者免费/派优惠券拉客/职员无制服 网民劝：唔贪平就冇事
港人列深圳按摩「黑店」8大特征！长者免费/派优惠券拉客/职员无制服 网民劝：唔贪平就冇事
生活百科
23小时前
富贵前港姐周美凤爆化疗痛苦细节 一针标靶药索价20万 首公开掉发光头病容：只能苦中作乐
富贵前港姐周美凤爆化疗痛苦细节 一针标靶药索价20万 首公开掉发光头病容：只能苦中作乐
影视圈
7小时前
陈美龄与胞姐陈曦龄同框冻龄力惊人 揭名医二姐显赫背景 曾遭霸凌痛心父逝成遗憾
陈美龄与胞姐陈曦龄同框冻龄力惊人 揭名医二姐显赫背景 曾遭霸凌痛心父逝成遗憾
影视圈
8小时前