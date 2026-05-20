黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注

天王黎明（Leon）日前到佛山举行两场《黎明ROBBABA演唱会2026—佛山站》，吸引大批粉丝支持外，向来极度低调的「天王嫂」阿Wing，再次携8岁爱女现身内地演唱会的观众席，引起网民关注。

黎明爱女再入场支持

黎明于刚过去的周末在内地举行演唱会，因星期六女儿不用返学，阿Wing特意带女儿亲临现场支持爸爸演出。有现场的粉丝拍下阿Wing两母女的照片，见到阿Wing当晚穿上简约的黑色外套，安静地坐在女儿身边。

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黎明囡囡被指活泼

相比起现场热烈的气氛，阿Wing的状态反差极大，脸上未见太多表情，只是默默将目光一直锁定在台上的老公身上。不少网民看过照片后，笑指阿Wing的模样就像是陪另一半出差赶工、累到不想营业的「打工人」，十分逗趣。

而黎明的女儿长发披肩，加上单眼皮的特征，五官神态与年轻时的黎明简直是「饼印」一样。黎明女儿非常活泼，每当听到节奏轻快的歌曲时，便会随音乐兴奋扭动，活力十足。

黎明爆「True Love」金句

不知是否因为有妻女在台下「加持」，心情大好的黎明在台上发挥「金句王」本色，以招牌慢速语调向观众笑说：「我知道乜嘢叫真爱！你知唔知乜嘢叫真爱True Love？当一个咁寒冷嘅地方，咁冻嘅地方，得我一个着住咁厚嘅衫，你哋全部都着住咁薄嘅衫，陪我挨冻，True Love」，引爆全场笑声。

黎明探讨两地「演出文化」

黎明除展现幽默感外，当晚又展现神级的EQ，演唱会期间深情剖白时，台下部分观众依然大声喧哗交谈。黎明起初曾出言劝阻：「静静先得唔得？Please… 唔该！」却遭部分观众无视，黎明没有动怒，反而大方地探讨起各地的演出情怀。

黎明向台下观众直言：「唔紧要㗎！放心，冇问题㗎。因为我相信呢个世界系咁㗎，有人钟意喺我讲嘢嘅时候讲嘢，咁你钟意咪讲嘢啰，冇问题㗎。咁每个地方嘅情怀唔同㗎嘛，咁情怀开心，我有我讲，你有你讲，我讲嘅时候你又听到，你讲嘅时候我又听到，好fair好公平，冇问题呀。」化解不获尊重的智慧。

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