前AOA珉娥遭性侵诉讼4年二审判决出炉 加害者认罪18年噩梦终结

韩国女团AOA前成员珉娥过去曾多度公开可怕的童年，并自爆14岁时遭性侵。事发相隔18年，经历长达4年的诉讼，终于在5月19日迎来曙光。昨日（19日）法庭二审判决出炉，加害者承认性侵，伤害罪并未成立，但珉娥欣慰地表示：「就算只有承认一项罪名，对我来说就已经是很重大的意义了。」

AOA珉娥年来受情绪困扰

珉娥多年来受情绪困扰，今年初甚至一度情绪不稳定，轻生被救回。珉娥曾发文透露，国中时期遭到性侵，喜欢的男生把她带到陌生男子家，在场还有一名坏学生，珉娥因害怕想离开，却遭到暴力对待，更遭到施以性暴力，珉娥被拖到房间里性侵。

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珉娥当时年仅14岁，没有去医院、亦没有报警、更没有求助。因为事件在18年前发生，珉娥碍于当时的社会氛围，只能选择隐忍与隐藏。珉娥为公义得到伸张，在网上写道：「在受害者的立场上，有罪、无罪固然重要，不过就算只有承认一项罪名，对我来说就已经是很重大的意义了，不论如何，已经证明了那个人是个坏人。」

AOA珉娥以自身遭遇鼓励其他人

珉娥表示手上还有很多未解难题：「感觉像是完成了一项长久以来的功课，现在心情轻松了不少，我也会继续努力解决其他功课。」珉娥更用自己的遭遇，呼吁其他有相似经历的人，不要责怪自己，并勇于发声。

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