《九龙城寨之终章》尖东封街开拍 刘俊谦「信一」升呢担大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨独家

由郑保瑞执导、横扫金像奖九项大奖的《九龙城寨之围城》，续篇《终章》已低调开拍一个月。剧组昨晚（19日）杀入尖东一带封街拍摄外景，《星岛头条》现场独家直击，令这部瞩目巨制首度曝光。

九龙城寨之围城丨打造80年代繁华景象

现场所见，制作团队将整条街打造成80年代的繁华景象，到处悬挂怀旧霓虹招牌与广告牌，多部古董车停泊路旁，细节一丝不苟，还原度极高，充满复古味，更吸引大批途人驻足围观拍照，不过工作人员亦未有刻意阻止，整个制作庞大，阵容鼎盛。

九龙城寨之围城丨刘俊谦剧中拖家带口

从昨夜拍摄的戏份推测，「信一」刘俊谦在今集明显已「升呢」担大旗，不仅有大批手下跟随，更拖着太太与小女孩温馨现身，似乎已组织家庭。据悉今集还有吴彦祖强势加盟，连同P1X3L成员欧镇灏等新血，演员阵容令人期待。尖东外景将一连拍摄多晚，相信陆续有更多角色曝光。

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昨晚约8时，饰演「信一」的刘俊谦率先登场，以上集的标志性长发配白色皮褛现身，身后跟著周汉宁及四、五名手下，相当架势。场口讲述他们从摆满鱼蛋档手推车的后巷昂首步出，周汉宁则表现异常兴奋，四处张望跑动，恍如城寨兄弟首次「出城」见识外面世界。由于导演郑保瑞要求极高，刘俊谦亦不断与他密密斟研究演法，这个看似简单的镜头，足足拍了五六次才收货。

九龙城寨之围城丨刘俊谦更换造型

其后，刘俊谦更换造型，拍摄与一名神秘男子密谈的戏份，对方突然轻拍他脸庞后转身离去，似乎埋下某种江湖恩怨伏线。紧接另一场戏，刘俊谦与几位城寨兄弟在街头临时搭建的代客泊车档口取景，见他找到周汉宁后，随手将一条毛巾丢向对方，继而极度兴奋高呼「开工！」加上现场动员大批穿上80年代造型的临时演员，场面充满旧时代气息。拍摄途中更有警员到场，估计是声浪过大引致居民报案。

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凌晨时分，今集新加盟的Tyson Yoshi（程浚彦）终于现身。剧组放饭期间，他一直捧着饭盒驻足欣赏现场的古董车，尽显爱车本色。其后他正式投入拍摄，见他以红衫蓝裤配黑超上阵，打扮花弗，疑似饰演富家子弟的他，搂着衣着性感的女伴从酒店尽兴步出，准备取回跑车，并随手打赏门口的保安。此时，刘俊谦见状立即将年幼女儿交托兄弟看管，一个箭步冲上前与Tyson握手自我介绍，又殷勤为他开车门、护头顶，态度卑躬屈膝，暗示对方角色背景雄厚。由于当日天气闷热，两人风扇不离手，工作人员亦要不断为他们补妆整理。